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23 OCT 2026|

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Ricardo Moreno ocupará el número dos de CHA al Senado por Teruel en las elecciones del 29-N

El vicesecretario territorial de Chunta Aragonesista en las comarcas turolenses formará parte de la candidatura conjunta de la izquierda, encabezada por María José Villalba por parte del PSOE

Los candidatos de CHA posan junto al presidente, Jorge Pueyo. / CHA
Los candidatos de CHA posan junto al presidente, Jorge Pueyo. / CHA

La COMARCA23 10 2026

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Ricardo Moreno será el número dos de la candidatura Senado de Progreso por Teruel en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. El representante de Chunta Aragonesista (CHA) se incorporará a la lista conjunta de las fuerzas de izquierda, en la que el PSOE ocupará el primer puesto y CHA, el segundo. La candidatura socialista al Senado por Teruel estará encabezada por María José Villalba Chavarría, que repite como primera titular.

Moreno es vicesecretario territorial de CHA en las comarcas turolenses y ha participado en iniciativas políticas relacionadas con las necesidades del territorio. Entre ellas, figura la reivindicación de mejoras en las carreteras del Bajo Aragón ante el aumento del tráfico pesado asociado al transporte de arcillas.

Marina Rodríguez encabezará la lista por Zaragoza

La formación aragonesista también ha anunciado que Marina Rodríguez encabezará la candidatura de CHA-Frente Amplio Aragón al Congreso por Zaragoza, después de obtener el 73 % de los votos del Comité Nazional.

Nacida en Zaragoza en 2001, Rodríguez es graduada en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid, donde también cursó formación complementaria en Periodismo y un máster en Análisis Político y Electoral. Trabaja en asesoría laboral, consultoría y asuntos públicos, y anteriormente colaboró con Jorge Pueyo y Chesús Yuste en el Congreso de los Diputados. Actualmente es secretaria de Feminismos y Trabajo de CHA y coordinadora nazional de Choventut Aragonesista.

En Zaragoza, la candidatura al Congreso se completa con Laura Encabo y Diego Rodríguez Aragonés. Para el Senado, Ruth Pina ocupará el segundo puesto de la candidatura Senado de Progreso, con Diego Percebal como suplente.

En Huesca, Luis Parra Pascau encabezará la candidatura de CHA-Frente Amplio Aragón al Congreso, acompañado de Mercedes García. En Teruel, Ricardo Moreno ocupará el segundo puesto de la lista al Senado, con Ana Navarro y Jorge Rodríguez como suplentes.

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