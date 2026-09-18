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18 SEP 2026|

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Andorra arranca el Foro Económico Rural con un programa centrado en IA, energía y nuevos negocios

La jornada reúne durante todo el fin de semana a empresarios y profesionales en talleres sobre cooperativas energéticas y agentes de inteligencia artificial

Grupo de trabajo entre asistenes al foro este viernes en Andorra / Cedida
Grupo de trabajo entre asistenes al foro este viernes en Andorra / Cedida

La COMARCA18 09 2026

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Andorra

ActualidadEconomía

El Foro Económico Rural de Andorra ya está en marcha. El encuentro, que reúne durante este fin de semana a empresarios, cooperativas, profesionales y otros agentes vinculados a la economía rural, arrancó este jueves con una jornada previa dedicada a dos de los grandes retos que afrontan actualmente las empresas del territorio: la energía y la inteligencia artificial.

La programación del jueves incluyó dos talleres prácticos. El primero estuvo dedicado a las cooperativas energéticas de autoconsumo compartido y a las posibilidades de monetizar los excedentes energéticos, de la mano de Fernando Vicente. El objetivo fue acercar a los participantes fórmulas que permitan reducir el coste de la energía y aprovechar mejor la capacidad de producción de las propias instalaciones.

El segundo taller estuvo centrado en las posibilidades de los agentes de inteligencia artificial, impartido por Ammar Mando, de Racks Labs, compañía especializada en inteligencia artificial, automatización y desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas. 

La jornada previa permitió a los participantes profundizar en aplicaciones concretas de dos tecnologías que tendrán también un papel destacado durante el Foro, con la intención de trasladar el debate desde las tendencias generales hacia soluciones que puedan aplicarse directamente en empresas y negocios rurales.

El viernes comienza con networking y búsqueda de proyectos

La jornada central de este viernes ha comenzado con una ronda de pitches, en la que los participantes han podido presentar brevemente quiénes son, qué buscan y qué pueden ofrecer al resto de asistentes.

Tras esta primera toma de contacto se han organizado sesiones de networking en pequeños grupos, con el objetivo de identificar intereses comunes y facilitar la creación de grupos de trabajo en torno a problemas y oportunidades concretas.

La intención es que las relaciones surgidas durante el encuentro puedan traducirse en proyectos empresariales, colaboraciones, compras, ventas o nuevos contactos comerciales. El Foro Económico Rural utiliza además la plataforma Nexo Raíz para facilitar estas conexiones. Los participantes pueden indicar qué buscan y qué ofrecen y utilizar esa información para identificar perfiles complementarios y empezar a establecer contactos antes y durante el encuentro.

Ammar Mando (Racks) usa Apadrina un Olivo como ejemplo de uso de los agentes de IA / Cedida
Ammar Mando (Racks) usa Apadrina un Olivo como ejemplo de uso de los agentes de IA / Cedida

Dos jornadas para hablar de la economía rural del futuro

El Foro Económico Rural de Andorra se celebra los días 18 y 19 de septiembre en el Hotel Sierra de Arcos y aborda una concepción amplia de la economía rural, que incluye agricultura y ganadería, pero también industria, energía, agroalimentación, tecnología, servicios y nuevos proyectos empresariales.

Durante las dos jornadas se desarrollarán mesas redondas, grupos de trabajo y diferentes espacios de networking alrededor de cuestiones como la inteligencia artificial, la energía, la internacionalización, la comercialización y el relevo generacional.

El encuentro tiene entrada gratuita y la información completa sobre el programa y la inscripción puede consultarse en https://foroeconomicorural.com/. La propia organización define el Foro como un punto de encuentro para conectar a empresas rurales de distintos territorios y facilitar nuevas oportunidades de colaboración.

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