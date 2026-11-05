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05 NOV 2026|

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El PSOE reivindica desde Alcorisa su papel para «llevar los intereses de Teruel a Madrid»

Herminio Sancho visita Chocolates Artesanos Isabel junto a otras candidatas socialistas y destaca la iniciativa aprobada en el Congreso para convertir a Aragón en protagonista del 500 aniversario de la elaboración del primer chocolate en España, que se celebrará en 2034

La propietaria de Chocolates Artesanos Isabel, Isabel Félez, explicando el trabajo que realiza en el obrador a los candidatos socialistas Marta Gracia, Herminio Sancho, Mª Pilar Castellano y Silvia Gimeno./ PSOE
La propietaria de Chocolates Artesanos Isabel, Isabel Félez, explicando el trabajo que realiza en el obrador a los candidatos socialistas Marta Gracia, Herminio Sancho, Mª Pilar Castellano y Silvia Gimeno./ PSOE

La COMARCA05 11 2026

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El cabeza de lista del PSOE de Teruel al Congreso de los Diputados, Herminio Sancho, ha defendido este jueves en Alcorisa el papel de su partido como «interlocutor de los intereses de la provincia en las instituciones nacionales». Durante una visita a la empresa Chocolates Artesanos Isabel, ha asegurado que, «de la mano del PSOE», las reivindicaciones de los turolenses y aragoneses «llegan a Madrid y siempre tienen sitio en el Parlamento español».

Sancho ha estado acompañado por las candidatas socialistas M.ª Pilar Castellano y Silvia Gimeno, así como por la candidata al Congreso por Zaragoza Marta Gracia. Durante el encuentro, los representantes socialistas han puesto en valor las iniciativas parlamentarias surgidas del territorio y, especialmente, las destinadas a impulsar el reconocimiento del sector chocolatero artesanal de Aragón.

El candidato socialista ha aprovechado la visita para criticar la actuación de otros representantes políticos de la provincia, a los que ha reprochado haber utilizado sus escaños «para apuntalar la estrategia de crispación» de sus partidos, en lugar de atender las reivindicaciones de distintos colectivos. «Reivindico la política útil, la que garantiza la transmisión entre quienes legislan y la sociedad civil, la de los pequeños pero grandes pasos que ayudan a ciudadanos o a sectores concretos frente a la de las propuestas que solo alimentan el ruido y la crispación», ha manifestado Sancho.

Aragón aspira a ser capital mundial del chocolate en 2034

Uno de los principales asuntos abordados durante la visita ha sido la proposición no de ley aprobada el pasado mes de enero en la Comisión de Agricultura del Congreso, impulsada por los diputados socialistas aragoneses Herminio Sancho, Marta Gracia, Begoña Nasarre y Víctor Javier Ruiz de Diego. La iniciativa, que recibió un amplio respaldo parlamentario, plantea impulsar la conmemoración del 500 aniversario de la elaboración del primer chocolate en España, que, según recoge la propuesta, tuvo lugar en Nuévalos (Zaragoza). Esta efeméride se celebrará en 2034 y los socialistas consideran que representa una oportunidad para reforzar la proyección nacional e internacional de la industria chocolatera aragonesa.

Entre las medidas propuestas figura el reconocimiento del potencial turístico y gastronómico del chocolate, la colaboración en la organización de actividades conmemorativas y la promoción de su importancia económica para numerosos municipios. Asimismo, la proposición contempla impulsar las actuaciones necesarias para promover la declaración institucional de Aragón como capital mundial del chocolate durante 2034, una aspiración que requeriría la colaboración de las distintas administraciones públicas competentes.

Los promotores de la iniciativa consideran que esta celebración permitiría dar mayor visibilidad a la calidad de los productos artesanales, potenciar su valor cultural y gastronómico y generar nuevas oportunidades para las empresas vinculadas al sector.

Chocolates Artesanos Isabel, ejemplo de emprendimiento rural

La propuesta parlamentaria contó con el apoyo y la colaboración de la Asociación Bean to Bar España, entidad de la que forma parte Isabel Félez, propietaria de Chocolates Artesanos Isabel, quien actualmente ocupa el cargo de tesorera. Esta asociación reúne a profesionales y aficionados al chocolate que trabajan para impulsar el reconocimiento de los fabricantes artesanales y posicionar sus elaboraciones en el mercado internacional.

Durante su visita a las instalaciones de la empresa alcorisana, Sancho ha destacado el trabajo desarrollado por Chocolates Artesanos Isabel «desde Alcorisa hacia el mundo», subrayando su apuesta por el empleo femenino, el chocolate ecológico y el comercio justo. También ha valorado la orientación de la empresa hacia la comercialización a distancia y la internacionalización, aspectos que ha relacionado con la mejora de las infraestructuras digitales en el medio rural.

En este sentido, el candidato socialista ha atribuido al Gobierno de España la extensión de la banda ancha y la telefonía 5G, asegurando que estas tecnologías alcanzan ya el 99% del territorio. Con esta visita, el PSOE de Teruel ha querido poner el foco en las posibilidades de desarrollo económico que ofrecen las pequeñas empresas agroalimentarias y artesanales de la provincia, así como en la importancia de trasladar sus demandas a las instituciones.

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