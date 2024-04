El Andorra C.F. dignifica su historia y ata el regreso a Tercera División siete años después

Tarde de fútbol con sabor a historia la disputada este domingo en el Juan Antonio Endeiza de Andorra. El histórico club local tenía hoy su primera gran oportunidad para devolver a la villa minera a categoría nacional siete años después y no lo ha desaprovechado. En 2017 el equipo cayó a la Regional Preferente y desde entonces no se había vuelto a Tercera. Un largo camino lleno de piedras que termina en este 28 de abril de 2024, día en el que Andorra C.F. ha regresado al lugar del que nunca debió salir: la Tercera División.

«Volveremos, volveremos… volveremos otra vez. Volveremos a Tercera, volveremos otra vez…». Este y otros cánticos como el reconocido «Andorra yo te quiero, te vengo a ver…» han acompañado en bolandas al equipo durante todo el partido. Sin duda, el calor de la grada y la ilusión de los aficionados andorranos han sido protagonistas y decisivos durante la tarde en el Endeiza. Todo ello ante un partido trampa y nada sencillo ante un Magallón en bloque bajo que ha estado cerca de la heroica.

Arrancaban los de Carlos Gil algo nerviosos y titubeantes lo que aprovecharon los del Campo de Borja para sorprender y adelantarse con un gol desde casi medio campo. Jarro de agua fría en el que supuso el único tiro a puerta de los visitantes en todo el partido ya que después se centraron en cerrar filas y colgarse del larguero. Eso sí, nada de ello desanimó al Andorra C.F. que incluso llegó a jugar casi una hora con uno menos tras la expulsión de Jesús Fernández en la primera mitad. Aún con todo, los andorranos sabían que el empate valía. Dicho y hecho, el equipo se entregó y se volcó en área rival aunque con más pundonor que acierto. Pero al final se descorchó el champagne. Fue ya cumplido el minuto 80 cuando en una segunda jugada en el área rival Jaime Martínez se convirtió en el héroe local que desató la locura. Empate y ascenso virtual a diez del final.

En esta situación favorable el Andorra C.F. no cesó en su empeño para ganar el partido. Siguió gozando de ocasiones de gol e incluso tuvo un penalti para llevárselo en el descuento. Hubiese sido la guinda pero lo falló el killer Paulo André, quien se lamentó pero que tuvo el apoyo de su público. «Paulo quédate, Paulo quédate», rezaba el Endeiza a su ariete que ha anotado 21 tantos esta temporada siendo pieza clave del ascenso.

Sin tiempo para más, el trencilla pitó el final. Tablas y ascenso para el conjunto minero que vio como su gente invadió el césped a los pocos minutos. A partir de ahí corrió el alcohol, se manteó al cuerpo técnico y la localidad entera festejó el ascenso. Es más, al cierre de esta edición digital, la fiesta continúa ya en la plaza del Regallo.

Tercera División

En la Tercera División el Caspe C.D. se enfrentaba al Almudévar A.D. en los Rosales en uno de esos partidos que suelen llamarse de seis puntos. Rivales directos en la pugna por las plazas de promoción de ascenso a 2ª RFEF que a falta de cuatro jornadas se preveía como una final.

A los de la ciudad del Compromiso no les tembló el pulso y disputaron el partido como un equipo grande en la categoría. El objetivo era claro y no tardó en adelantarse el equipo con gol de Gracia Peña a los siete minutos. Lograrían los altoaragoneses empatarlo desde el punto de penalti antes del descanso pero el conjunto caspolino no se puso nervioso y consiguió volver adelantarse antes del descanso gracias a un gol de pillo de Marín. Ya en la segunda mitad, presionó el Almudévar pero los de Javi Romero hicieron su partido y lo sentenciaron con un prodigioso remate de cabeza del chipranesco Barri a poco más de 10 para el final. El equipo asienta la cuarta plaza y pone seis puntos de margen con el sexto a falta de tres jornadas por disputarse.

A su vez, en Borja se dio un festín el Utrillas C.D. que tiene ya asegurada la media tabla. Manita de los de la Cuenca Minera en campo de Borja gracias al doblete de Guille García y a los goles de Lautaro, Adri Hernández y Diego Tena.

Resultados Jornada 31 Partidos Resultado Cuarte C.D. – Ejea S.D. 1-0 Binéfar C.D. – Illueca C.F. 1-0 Borja S.D. – Utrillas C.D. 1-5 Calamocha C.F. – Fuentes C.D. 3-0 Épila C.F. – Atlético Monzón 1-2 Caspe C.D. – Almudévar A.D. 3-1 Belchite C.D. – Tamarite C.D. 1-1 Fraga U.D. – Ebro C.D. 1-1 Huesca S.D. ‘B’ – Cariñena C.D. 3-3 Clasificación Tercera División Equipos Puntos 1 Ejea S.D. 60 2 Ebro C.D. 59 3 Cuarte C.D. 58 4 Caspe C.D. 55 5 Épila C.F. 50 6 Almudévar A.D. 49 7 Fraga U.D. 47 8 Calamocha C.F. 46 9 Atlético Monzón 45 10 Utrillas C.D. 43 11 Huesca S.D. 42 12 Tamarite C.D. 40 13 Binéfar C.D. 35 14 Fuentes C.D. 31 15 Belchite C.D. 28 16 Illueca C.F. 23 17 Borja S.D. 22 18 Cariñena C.D. 19 *Clasificación actualizada a 28-04-2024



Regional Preferente Grupo 2

Más allá del ya mencionado ascenso de categoría del Andorra C.F. en su partido ante el Magallón, malas noticias para los equipos bajoaragoneses en la Regional Preferente. Cayeron tanto Alcañiz C.F. como Chiprana C.F.

El Alcañiz C.F. acompañado por una treintena de aficionados se desplazó a La Almunia en un duelo directo también por la segunda plaza. Eso sí, los de Alberto Portolés sumaron su segunda derrota en tres partidos en tierras zaragozanas. Bonfill puso el 2-1 en el 88′ y dio algo de esperanzas pero el conjunto alcañizano perdió 3-1 y se le escapa casi por completo la posibilidad de ascenso o jugar la Copa, algo que permite la segunda posición en el grupo.

Por su parte, no pudo sumar tampoco el Chiprana C.F. que sufrirá hasta al final por la permanencia en la categoría. El Casetas le superó por la mínima con un doloroso gol en los últimos instantes. A seguir remando.

Resultados Jornada 30 Partidos Resultado Quinto C.D. – Fleta U.D. 2-0 Atlético Teruel – San José U.D. 1-2 Chiprana C.F. – Casetas U.D. 0-1 Mores C.D. – Mequinenza C.D. 3-0 Andorra C.F. – Magallón A.D. 1-1 Mallén C.D. – Atlético Cariñena 3-0 La Almunia C.D. – Alcañiz C.F. 3-1 Villa de Alagón – Cella C.F. 2-2 Atlético Escalerillas – Atlético Calatayud 0-1 Clasificación Regional Preferente Equipos Puntos 1 Andorra C.F. 74 2 Atlético Calatayud 64 3 La Almunia 61 4 Alcañiz C.F. 58 5 San José U.D. 50 6 Casetas U.D. 49 7 Quinto C.D. 45 8 Mores C.D. 44 9 Magallón A.D. 43 10 Cariñena Atl. 41 11 Atlético Teruel C.F. 37 12 Atl. Escalerillas 31 13 Mallén C.D. 31 14 Cella 29 15 Chiprana C.F. 27 16 Mequinenza C.D. 24 17 Fleta C.D. 19 18 Villa de Alagón 14 *Clasificación actualizada a 21-04-2024



1ª Regional Grupo 4

Ya como campeón y equipo de Regional Preferente el Sportin Alcañiz sigue a lo suyo. 25ª victoria de un equipo que sigue invicto a falta de tres jornadas para el final. Por su parte, segundo pinchazo consecutivo del Alcorisa C.D. que da emoción a la segunda posición tras la victoria del Valderrobres. Ambos se distancian en tan solo cuatro puntos y deben enfrentarse de forma directa en esta recta final de la temporada.

Por detrás, el Calanda se aúpa a la cuarta posición pero le siguen de cerca Híjar, Maella y Teruel.

Resultados Jornada 27 Partidos Resultado Valderrobres C.F. – Escatrón C.D. 6-0 Utrillas ‘B’ C.D. – Alcorisa C.D. 3-3 Teruel C.D. ‘B’ – Calanda C.D. 1-2 Fuensport – Samper C.F. 0-2 Calaceite C.D. – Torrecilla C.F. 1-2 Boca Híjar C.F. – Valdealgorfa C.F. 2-2 Sportin Alcañiz – Polideportivo Montalbán 2-1 Maella C.D. Descansa Clasificación 1ª Regional Equipos Puntos 1 Sportin Alcañiz 74 2 Alcorisa C.D. 57 3 C.F. Valderrobres 53 4 Calanda C.D. 44 5 Boca Híjar 43 6 Maella C.D. 42 7 Teruel C.D. ‘B’ 41 8 Samper de Calanda C.F. 35 9 Utrillas C.D. ‘B’ 31 10 Torrecilla C.F. 28 11 Calaceite C.D. 23 12 Poli Montalbán 20 13 Valdealgorfa C.F. 18 14 Escatrón C.F. 12 15 Fuensport Retirado *Clasificación actualizada a 28-04-2024 **Fuensport retirado de la competición

Liga Nacional Juvenil

Continúa la crisis de resultados para el Alcañiz C.F. de Liga Nacional Juvenil. Este fin de semana tablas ante el Ebro C.D. en Santa María en un duelo directo por la permanencia para los de Nacho Carbó. Asier Pelegrín adelantó a los alcañizanos pero finalmente se escapó la victoria.

Resultados Jornada 30 Partidos Resultado Oliver C.D. – Hernán Cortés 2-4 Alcañiz C.F.– Ebro C.D. 1-1 Teruel C.D. – La Almunia 7-3 IPC La Escuela – Atlético Monzón 1-3 Atlético Escalerillas – Santo D. Juventud 2-3 Balsas Picarral – Huesca S.D. Por disputar San G. Arrabal – Real Zaragoza Por disputar Amistad U.D.- Montecarlo U.D. 3-2 Stadium Casablanca – Utebo F.C. 4-0

Clasificación Liga Nacional Juvenil Equipos Puntos 1 Santo D. Juventud 66 2 Real Zaragoza 64 3 Huesca S.D 60 4 Balsas Picarral 60 5 Oliver C.D. 59 6 Monzón Fútbol Base 58 7 Montecarlo U.D. 51 8 IPC La Escuela 39 9 Hernán Cortés Junquera C.F. 39 10 Casablanca St 37 11 Teruel C.D. 37 12 Ebro C.D. 36 13 Amistad U.D. 35 14 San G. Arrabal 34 15 Alcañiz C.F. 31 16 Atlético Escalerillas 28 17 Utebo C.F. 14 18 La Almunia C.D. 9 *Clasificación actualizada a 28-04-2024



2ª femenina grupo 3

Jornada de descanso para el Alcañiz C.F. femenino.