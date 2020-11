Andorra exige políticas que no «arruinen» a los autónomos

«Sus políticas, nuestra ruina». Es el mensaje que ha presidido el escenario sobre el que hosteleros, comerciantes y empresas de eventos de Andorra han clamado este jueves al Gobierno de Aragón normativas que permitan «poder seguir trabajando» durante la pandemia. Los empresarios, a quienes también se han unido vecinos que han querido apoyar al sector, se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento de la localidad a las doce del mediodía, tal y como han hecho sus compañeros en las tres capitales provinciales a lo largo de las últimas semanas y en diferentes localidades del territorio como Caspe o Alcañiz.

Ha habido más de un centenar de personas guardando las distancias, con mascarillas y mostrando carteles con mensajes alusivos a la situación que están atravesando. No ha faltado un equipo de sonido con temas que han provocado emotivos aplausos como ‘De Teruel no es cualquiera’, del recientemente fallecido por coronavirus, el allocino Joaquín Carbonell. «Lo que queremos es poder trabajar porque no somos el problema, somos la solución», han reclamado los más de 40 empresarios dedicados a la hostelería que hay en la localidad.

Muchos permanecen cerrados desde que Aragón entró en fase 3 agravada y algunos no volverán a abrir sus persianas si la situación no mejora. Y es que en Andorra, a esta nueva fase se suma el «crudo» mes de septiembre, en el que el municipio vivió un confinamiento perimetral por la elevada incidencia de Covid en el pueblo.

Los hosteleros explicaron que no pueden trabajar con el interior de los locales cerrados, y más con el tiempo que se avecina. También pidieron que se amplíen los horarios para garantizar la actividad de cena y nocturna y que no se haga «una normativa cada día». «Cada semana nos tenemos que ajustar a unas nuevas circunstancias y eso es muy incómodo tanto para los hosteleros como para los clientes», han indicado. Con respecto a las ayudas, exigieron ayudas directas o en forma de exención o reducción de impuestos, «no créditos que sino pagamos hoy tendremos que pagar mañana».

La movilización ha continuado con un manifiesto de María José Barrachina, en nombre de los comerciantes, y otro Merche Almolda para visibilizar la crítica situación que viven las empresas de organización de eventos, que prácticamente llevan paradas desde marzo. Los manifestantes han enviado una carta al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en la que recogen sus reivindicaciones y esperan respuestas.