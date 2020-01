Andorra pone en funcionamiento el pozo de la Estación y el helipuerto

El pozo de la Estación ya ha entrado en funcionamiento con el cometido de mejorar la calidad y la cantidad del agua de boca, una de las «prioridades» del ejecutivo municipal. Una vez el Ayuntamiento ha recepcionado la obra, la puesta en marcha es realidad. Desde el Consistorio se destinó una partida de 50.000 euros de fondos propios para colocar la máquina, el último paso indispensable para la distribución de agua desde este pozo ya que sondeo ya estaba hecho. Como indicó el primer edil, Antonio Amador, en la localidad en «determinados momentos y puntos del pueblo no se dispone de la presión suficiente y la calidad del agua es mala. Según los técnicos, la puesta en funcionamiento del pozo de la Estación va a mejorar la calidad y garantizar la presión, así que no entendíamos por qué no se habían invertido antes los 50.000 euros necesarios».



Desde hace años la relación de Andorra con el agua es cuanto menos complicada. Esperan que el pozo de la Estación ayude a mitigar las molestias ya que las quejas del vecindario por el pésimo servicio vienen de lejos.

Helipuerto ya disponible



La localidad también cuenta con un helipuerto, una obra demandada para facilitar las labores a los servicios de emergencias. «Andorra no tenía y cada vez que pasaba algo y tenía que venir el helicóptero del 112 le teníamos que indicar un sitio u otro para aterrizar», comentó Amador que añadió que este servicio partió del PP. «Fue una propuesta de su concejal y nos pareció buena idea». Las obras de la explanada, que ha supuesto una inversión de unos 38.000 euros, ya ha sido recepcionada por el Ayuntamiento y está ubicada lista para su uso junto al Pozo de San Juan en las inmediaciones del Museo MWINAS.