Andorra disfrutó este miércoles del día más esperado de sus fiestas en honor a San Macario, el día del patrón. La festividad contó con la bendición de tortas y la tradicional procesión, en la que los protagonistas eran los procuradores y los miembros de la Junta de San Macario, portando la imagen del santo. También participaron las Reinas de las Fiestas, el colectivo de la Tercera Edad, el Grupo de Dance de Santa Bárbara, los dulzaineros de La Martingala y la Banda Municipal de Música.

Durante el recorrido, el Dance de Santa Bárbara realizó distintas paradas para interpretar su tradicional paloteado. La procesión concluyó en la plaza de la Iglesia, donde el grupo ofreció sus bailes en honor al patrón. A continuación, la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora acogió la solemne Eucaristía de San Macario Abad. Tras la celebración religiosa, los porches de la plaza de la Iglesia fueron escenario de la tradicional degustación de dulces y moscatel, patrocinada por la Comisión de Fiestas.

El día de la Virgen

Antes del día de San Macario, los andorranos también mostraron su devoción a la Virgen. La localidad organizó el martes la procesión de la Niña María, acompañada por las Reinas de las Fiestas y la Banda de Música de Andorra. La comitiva finalizó en la plaza de la Iglesia con la tradicional ofrenda floral a la Virgen.

Posteriormente se celebró la solemne Eucaristía de la Natividad de Nuestra Señora, que contó con la actuación de la Coral Luis Nozal y concluyó con el tradicional besamanos. La programación siguió con la salida de los Gigantes y Cabezudos, acompañados por los dulzaineros de La Martingala. Por la tarde, la plaza de toros acogió el Grand Prix Humor Amarillo, mientras que los más pequeños disfrutaron del espectáculo familiar “Jauja”, de los Titiriteros de Binéfar.

Asimismo, los Artistas del Gremio protagonizaron uno de los actos más multitudinarios de la jornada con un recorrido por las calles céntricas de Andorra. La noche estuvo marcada por la música, los Toros de Fuego infantiles, el Dingo y el festejo popular nocturno con vacas de la ganadería Torreana, antes de dar paso al día grande dedicado a San Macario.