Andorra exige garantías para evitar otro fiasco en la adjudicación del Nudo Mudéjar

Preocupación, una vez más, en torno al proceso de adjudicación de los 937 megavatios del Nudo Mudéjar de Andorra. Alcaldes y representantes del Ayuntamiento de Andorra trasladaron este jueves a la directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judith Carreras, sus dudas respecto a un concurso que podría volver a generar problemas para un territorio que, seis años después, todavía sigue esperando la llegada de su reactivación económica tras el cierre de la Central Térmica. «No hay nada que avale que no vuelva a pasar lo que ocurrió con Endesa», dijeron.

Lo hicieron en una reunión convocada por el ITJ para informar sobre el procedimiento para adjudicar la energía liberada tras el varapalo de Endesa, que finalmente solo ejecutará 265 megavatios. El encuentro reunió a un nutrido grupo de empresarios, entre los que se encontraban representantes de algunas de las compañías que en su momento-en 2021-ya se presentaron al primer concurso de Transición Justa. Entre ellos, el fondo danés y también líder del Proyecto Catalina Copenhagen Infrastructure Partners, IGNIS o EDP Energía, quienes se posicionaron como segundos en esa primera convocatoria.

El borrador de las bases del futuro concurso se mantiene abierto para recibir alegaciones hasta el 22 de septiembre. Una vez cumplido el plazo, se espera que a principios de 2027 el documento definitivo se haya publicado en el BOE para que las empresas puedan presentar sus proyectos.

El objetivo a partir de entonces es que los megavatios puedan adjudicarse en el primer trimestre de 2027, tal y como defendió ayer Carreras. «Se abrirá una ventanilla que permitirá que los promotores presente un expediente que está obligado a cumplir con criterios de creación de empleo, autoconsumo y formación. El procedimiento estará abierto bien hasta que se agote la capacidad disponible, o un máximo de 5 años», concretó.

La propuesta cumple con «las demandas del territorio», según el ITJ, desde donde se volvió a recordar que «hay proyectos maduros e interesados en acceder a esa capacidad». No obstante, los representantes institucionales presentes este jueves en la reunión aprovecharon para mostrar su indignación ante el hecho de que «seis años después aquí todavía no haya nada». «No es lo mismo un cierre como el que vivimos con la Térmica aquí, en Andorra, que en otros lugares como Zaragoza. La pérdida es enorme», lamentó ante la directora del ITJ Alberto Villanueva, teniente alcalde de Andorra.

Se teme, sobre todo, que se repita el desenlace que tuvo el proyecto de Endesa para el Nudo Mudéjar. La alcaldesa de Albalate, uno de los 34 municipios que forman parte de la zona de Transición Justa, propuso que los proyectos tengan que pasar por un informe provisional previo que dictamine si son realmente viables o no para evitar que haya iniciativas que vuelvan a ver reducidas a la mitad, justo como ocurrió con Endesa. «De lo contrario, podemos volver a encontrarnos con la misma situación que tenemos ahora», defendió Celia Trullén.

El ITJ, sin embargo, consideró esta opción inviable porque «aun así las empresas tendrían que pasar por todo el procedimiento ambiental, y no se acortaría tiempos». «Confiamos en que, visto el caso de Endesa, quien presente sus proyectos tenga en cuenta lo que se descartó por cuestiones medioambientales. No creemos tropezar dos veces con la misma piedra», explicó la directora del ITJ.

A las críticas también se unieron Pau Guía, concejal del Ayuntamiento de Andorra, y Raúl Romero, concejal de IU. «La población no puede seguir esperando», trasladaron. Asimismo, el alcalde de Andorra Rafa Guía, quien a pesar de agradecer que la visita del ITJ volvió a lamentar el varapalo de la eléctrica Endesa. «La sangría después del cierre está aquí en Andorra», dijo.

También se preguntó por el plan de acompañamiento socioeconómico de Endesa, del cual no ha trascendido más información después de la reducción del proyecto renovable. La eléctrica tiene hasta 2029 para realizar su proyecto. «Tenemos el compromiso de venir con Endesa al territorio para explicar todos esos detalles», añadió Carreras, aunque sin fecha exacta.

Ahora habrá que esperar hasta la próxima reunión del 1 de octubre en Andorra para saber más detalles. Y en cuanto a la posibilidad de que no se presenten empresas al concurso, el ITJ ya lo adelanta: «Entonces tendremos que pensar otros mecanismos».