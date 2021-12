Andorra invita a quitar las etiquetas de género a los juguetes

‘La imaginación no tiene límites, no los pongas tú. No regales sexismo, regala igualdad’ es el lema de la campaña que presentó ayer la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, a través de la mesa comarcal de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, y financiada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Se han elaborado carteles y folletos con varios mensajes y recomendaciones para la compra de juegos más igualitarios como «No hay colores de niños y niñas. No promuevas las etiquetas sociales» o «Elige juguetes que propicien la cooperación», que se han repartido en los centros escolares de la comarca, las principales jugueterías, y puntos estratégicos del territorio.

«Lo que pretendemos es continuar rompiendo los estereotipos y los roles de género que nos invaden, persiguen y nos marcan la autopercepción, gustos, preferencias y expectativas en función de si eres niño o niñas», ha explicado Raquel Herrera, trabajadora social de la Comarca.

La institución comarcal lleva desarrollando este tipo de iniciativa desde el pasado 2017 tal como indicó su presidenta, Marta Sancho. «Aunque parece que esta campaña es cosa de niños, va dirigida principalmente a los padres y familiares que alguna vez, sin malas intenciones, han comprado juguetes que parecen que solo van dirigidos a niños o solo a niñas, pero no hay color y solo debe primar la imaginación», ha señalado Sancho.

Este año también se han elaborado dos animaciones que se van a difundir por las redes sociales de la institución comarcal y así llegar a un mayor número de personas. La autora del diseño de la campaña es la artista local Marta Lanuza, que a raíz de un esbozo de ideas y frases narrativas creó las ilustraciones de la cartelería. «Un elemento muy importante en el proceso de creación fue el color. En mi opinión en un error eliminar los colores rosa y azul porque así se refuerza la idea de que tienen género». En este caso la diseñadora andorrano ha jugado, además de con esos dos colores, con el amarillo y el morado, casi todos colores primarios, «que podemos encontrar en la naturaleza». Debido a la pandemia este año tampoco se van a realizar talleres y actividades complementarias a la campaña para fomentar y afianzar el mensaje de igualdad entre adultos y niños.