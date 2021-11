Andorra lanza una campaña para concienciar en la limpieza de los excrementos de mascotas en las calles

La campaña «Andorra limpio y sano gracias a mi amo» ha sido impulsada desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Andorra y el equipo que integra el proyecto de Andorra Ciudad Saludable.

La campaña tiene como principal objetivo la concienciación ciudadana para evitar que los dueños de perros dejen los excrementos de estas mascotas en la vía pública y el orín en fachadas o mobiliario urbano. Con el fin de conseguir una convivencia saludable se van a distribuir carteles y folletos explicando las consecuencias de insalubridad que generan los excrementos y pipí de los animales que se encuentran en las calles y vías públicas. En esta iniciativa han colaborado el Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes, Atadi Andorra, el Hogar de las personas mayores de Andorra, el CEA Itaca José Luis Iranzo, La Asociación Empresarial de Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín, el Centro de Salud y los voluntarios de la iniciativa de paseos y rutas saludables.

En la presentación de la campaña han participado algunos de los representantes de los diversos colectivos que se han implicado en la iniciativa. Han estado presentes la concejala de Servicios Sociales, Mercedes Baselga, quien ha indicado que «el objetivo principal de esta campaña es fomentar las buenas prácticas por parte de los vecinos y vecinas de la localidad que paseen con sus perros, ya que aquel que no respete las medidas de higiene que esta campaña fomenta, no solo está incurriendo en una actitud incívica si no que está poniendo en riesgo la salud del resto de los Andorranos». Baselga también ha transmitido su satisfacción por poder contar con tantas personas y colectivos del municipio para llevar adelante esta iniciativa y ha incidido en que «no se trata de una campaña cerrada, sino que pretendemos que sea dinámica, participativa, que se extienda en el tiempo e involucrar a tantos Andorranos y Andorranas como sea posible».

En la presentación también han participado la directora del Colegio Gloria Fuertes, Dolores Oriol y Samuel, el alumno que ha sido quien ha elaborado el logotipo de la campaña. Lola Oriol ha querido agradecer que se haya contado con el centro para la elaboración de esta original mascota y ha resaltado que es muy importante que sea una campaña que a la vez que promueve salud y convivencia es una iniciativa «que construye inclusión».

Las iniciativas que se realizan en torno a esta campaña se inician el viernes, con la colocación de tres mesas informativas situadas en varios puntos de la localidad, como son la plaza Europa situada al lado de la plaza de toros, la calle Ramón y Cajal y la Avenida San Jorge. En estas mesas se repartirán folletos, además de dispensadores de bolsas para la recogida de excrementos y una botella/bidón de plástico para que los dueños de las mascotas las llenen de agua y desinfectante o vinagre y limpiar el orín

que los animales realicen en las calles o mobiliario urbano. Algunos de los usuarios de Atadi Andorra colaborarán colocando adhesivos de la campaña en farolas de la localidad y colgando carteles por los diversos comercios y bares del municipio.

Esta campaña seguirá su curso fomentando actividades de cuentacuentos educativos en los colegios de la localidad acerca del tema y se está programado realizar un video de concienciación con los usuarios de Atadi Andorra y socios del Hogar de las personas mayores de Andorra.