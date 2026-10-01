Actualizado 20:01

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

01 OCT 2026|

Actualizado 20:01

Eva Valle: «Pondremos todos los instrumentos para que se instalen empresas en Andorra»

ENTREVISTA. La consejera de Economía detalla los avances conseguidos tras la reunión en localidad para analizar el proceso del Nudo Mudéjar

La consejera Eva Valle en las inmediaciones del Ayuntamiento de Andorra./ C.O.
La consejera Eva Valle en las inmediaciones del Ayuntamiento de Andorra./ C.O.

Lidia Olivares01 10 2026

Comentar

AndorraTransición Ecológica

ActualidadEconomíaInfraestructurasPolítica

¿ Qué novedades se han obtenido tras la reunión y cómo valora los acuerdos alcanzados?

La valoración es muy positiva porque hemos cumplido los objetivos que teníamos cuando convocamos esta reunión, en la que han participado los municipios de Transición Justa, el Instituto de Transición Justa, los agentes sociales y varias instituciones implicadas en encontrar una solución permanente a la situación planteada después del cierre de la central hace ya seis años. Una de las cuestiones que reivindicaba el Gobierno de Aragón era disponer de capacidad de consumo en la zona mediante una nueva posición de distribución en el Nudo. Y parece que el Gobierno de España, que es el responsable de este tipo de posiciones, va a atender este compromiso.

Ha hablado de la necesidad de un plan industrial para Andorra y su entorno. ¿Qué medidas concretas quiere poner ahora mismo el Gobierno de Aragón?

Pensamos que parte de la razón por la que nos encontramos en la situación actual en la zona del Nudo Mudéjar y en los procesos de transición justa es que, cuando se decidió el cierre de la central de Andorra, no había una estrategia ni un proyecto industrial claro que atraer. Esto lo hemos ido sufriendo durante los seis años transcurridos desde el cierre. Los proyectos industriales llegarán si la zona es suficientemente atractiva y reúne las condiciones necesarias para que haya empresas que quieran instalarse, ofrecer empleo y generar actividad y oportunidades económicas. Otro elemento que hemos identificado como crítico para atraer inversiones es disponer de lugares donde las empresas puedan instalarse directamente, es decir, naves industriales. Por eso estamos planteando utilizar fondos FITE para financiar la construcción de naves.

¿En qué punto queda ahora la adjudicación de los 937 megavatios disponibles del Nudo Mudéjar?

Ahora corresponde al Ministerio seleccionar los proyectos. Nosotros creemos que hay que acelerar al máximo, que los proyectos que se presenten para el nudo deben ser maduros y generar empleo de calidad. Esperamos que el Ministerio tenga en cuenta estos elementos y realice la asignación con la mayor celeridad posible.

Aragón ha pedido que esa capacidad sirva también para atraer industria. ¿Qué empresas concretas tienen interés en instalarse en la zona y de qué sectores?

Estamos trabajando con numerosos inversores que quieren instalarse en Aragón. Se trata fundamentalmente de sectores industriales que pueden tener interés en esta zona. El Gobierno de Aragón utilizará todos los instrumentos a su alcance para hacer atractiva la zona y posibilitar, dentro de sus competencias, la llegada de actividad industrial. Se está trabajando para avanzar lo más rápido posible.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El MITECO prioriza la exportación del hidrógeno verde del proyecto Catalina de Andorra a través de Caspe

Arranca la tramitación administrativa del ducto entre Caspe y Tivissa (Tarragona) de la red estatal. El proyecto sale a exposición pública y el periodo de alegaciones es de 15 días

3

El MITECO prioriza la exportación del hidrógeno verde del proyecto Catalina de Andorra a través de Caspe

El Bajo Aragón Histórico recibe más de 770.000 euros para financiar cinco proyectos de lucha contra la despoblación

Los Ayuntamientos de Valdealgorfa, Mirambel, Ejulve, Fayón y la Comarca del Maestrazgo son los beneficiarios de la convocatoria del 2025

3

El Bajo Aragón Histórico recibe más de 770.000 euros para financiar cinco proyectos de lucha contra la despoblación

Andorra recupera el horario habitual de su Escuela Infantil tras la petición de varias familias

El servicio se mantendrá finalmente hasta las 16.30 ante la necesidad de los usuarios. El Ayuntamiento también aprueba la ampliación del servicio de limpieza de la residencia

Comentar

Andorra recupera el horario habitual de su Escuela Infantil tras la petición de varias familias

Se activa la alerta naranja por fuertes tormentas en toda la provincia de Teruel y Castellón suspende las clases por lluvias torrenciales

El Gobierno de Aragón ha activado el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos. Se espera que la parte más fuerte de los chubascos llegue en torno a...

Comentar

Se activa la alerta naranja por fuertes tormentas en toda la provincia de Teruel y Castellón suspende las clases por lluvias torrenciales

El PSOE pide la dimisión de Juste tras su conflicto con los bomberos de la DPT: «No estuvo a la altura de la presidencia»

Los socialistas consideran que el comportamiento del presidente ante los bomberos en huelga “evidencian su incapacidad para resolver los problemas del Servicio” y piden a Jorge Azcón que le desautorice

2

El PSOE pide la dimisión de Juste tras su conflicto con los bomberos de la DPT: «No estuvo a la altura de la presidencia»

La residencia Fundación Grupo Arcoíris de Valderrobres cumple un año con sus 67 plazas ocupadas

El centro celebra este jueves su primer aniversario con una jornada de puertas abiertas, música y actividades para residentes y familias

Comentar

La residencia Fundación Grupo Arcoíris de Valderrobres cumple un año con sus 67 plazas ocupadas
Periódico del Bajo Aragón Histórico