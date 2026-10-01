Eva Valle: «Pondremos todos los instrumentos para que se instalen empresas en Andorra»

¿ Qué novedades se han obtenido tras la reunión y cómo valora los acuerdos alcanzados?

La valoración es muy positiva porque hemos cumplido los objetivos que teníamos cuando convocamos esta reunión, en la que han participado los municipios de Transición Justa, el Instituto de Transición Justa, los agentes sociales y varias instituciones implicadas en encontrar una solución permanente a la situación planteada después del cierre de la central hace ya seis años. Una de las cuestiones que reivindicaba el Gobierno de Aragón era disponer de capacidad de consumo en la zona mediante una nueva posición de distribución en el Nudo. Y parece que el Gobierno de España, que es el responsable de este tipo de posiciones, va a atender este compromiso.

Ha hablado de la necesidad de un plan industrial para Andorra y su entorno. ¿Qué medidas concretas quiere poner ahora mismo el Gobierno de Aragón?

Pensamos que parte de la razón por la que nos encontramos en la situación actual en la zona del Nudo Mudéjar y en los procesos de transición justa es que, cuando se decidió el cierre de la central de Andorra, no había una estrategia ni un proyecto industrial claro que atraer. Esto lo hemos ido sufriendo durante los seis años transcurridos desde el cierre. Los proyectos industriales llegarán si la zona es suficientemente atractiva y reúne las condiciones necesarias para que haya empresas que quieran instalarse, ofrecer empleo y generar actividad y oportunidades económicas. Otro elemento que hemos identificado como crítico para atraer inversiones es disponer de lugares donde las empresas puedan instalarse directamente, es decir, naves industriales. Por eso estamos planteando utilizar fondos FITE para financiar la construcción de naves.

¿En qué punto queda ahora la adjudicación de los 937 megavatios disponibles del Nudo Mudéjar?

Ahora corresponde al Ministerio seleccionar los proyectos. Nosotros creemos que hay que acelerar al máximo, que los proyectos que se presenten para el nudo deben ser maduros y generar empleo de calidad. Esperamos que el Ministerio tenga en cuenta estos elementos y realice la asignación con la mayor celeridad posible.

Aragón ha pedido que esa capacidad sirva también para atraer industria. ¿Qué empresas concretas tienen interés en instalarse en la zona y de qué sectores?