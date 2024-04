Andorra será el foco turolense de las concentraciones por el 1 de mayo

‘Por el pleno empleo: reducir jornada, mejorar salarios’. Ese es el lema con el que este miércoles, 1 de mayo, saldrán a la calle los principales sindicatos, CCOO y UGT. Hay concentraciones programadas a lo largo de toda Aragón para reivindicar el «pleno empleo», con la implantación de la reducción de la jornada laboral de 37,5 horas a la semana y la mejora salarial de los trabajadores aragoneses. En el territorio, mientras tanto, los actos se centrarán en Andorra, donde también se exigirá la «llegada real de la prometida reindustrialización».

Los actos programados en la villa minera comenzarán a las 11.30 con el tradicional homenaje al maquis y a los sindicalistas fallecidos en el cementerio. Seguidamente, a las 12.30, se llevará a cabo una concentración en la plaza del Regallo, así como la lectura del manifiesto.

Allí se recordará el lema de este año, el cual llega según Darío Sanz, secretario general del sindicato CCOO, para «romper con los mantras neoliberales que dan a entender que la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores supondrá el cierre de las empresas».

De hecho, para Sanz, «lejos de hundir la economía», este avance «logra que esta se estabilice, y que las familias trabajadoras tengan un mayor poder adquisitivo». «Estos últimos años se ha demostrado que las mejoras en las condiciones laborales, el reparto del trabajo y la reducción de jornada son más que positivas», especifica.

Todo ello, añade el secretario de CCOO, ha ocurrido en un contexto de inflación «que ha podido ser afrontado por los trabajadores precisamente gracias a estas mejoras laborales», motivo por el que han considerado «clave defenderlas» mañana a lo largo de todo Aragón y en las manifestaciones convocadas a lo largo de todo el país.

Andorra pide agilidad

Por su parte, la concentración en Andorra estará, una vez más, marcada por «una transición que todavía tiene que llegar». El municipio vive una sensación de «decepción e indiferencia» como consecuencia de una reindustrialización que no termina de arrancar de forma tangible, como también denuncian desde UGT. «El desmantelamiento está prácticamente finalizado y no tenemos nada. Siempre se ha prometido mucho, y las perspectivas no eran malas, pero las cosas siguen yendo muy despacio. La gente no puede dejar de comer y pagar facturas, y si no tiene opciones se tiene que buscar la vida lejos de aquí», especifica Alejo Galve, secretario general de UGT en la provincia de Teruel.

Tanto UGT como CCOO consideran que si bien es cierto que la construcción de los parques fotovoltaicos en Andorra podrá generar cierta cantidad de empleos, estos acabarán disminuyendo una vez entren en funcionamiento. Por ello piden que el resto de iniciativas empresariales anunciadas todavía por llegar se conviertan en una realidad para los vecinos. «El proceso se tiene que acelerar para que se empiece a generar el empleo, porque sino será la pérdida de toda una comarca», añade Galve.

Preguntado por la posible respuesta que se espera este miércoles, Sanz asegura que a pesar de que el sindicato siempre estará dispuesto a la movilización, las que se han ido realizando en torno a este tema han ido perdiendo fuerza. «Cuando se salió a la calle contra el cierre de la Central fuimos muchos. Una vez se empezó a ver que iba a haber dinero para según qué cosas gracias a las renovables, hubo muchas personas que se bajaron del barco. No lo digo con recelo, pero da que pensar», concluye Sanz.