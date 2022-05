Andorra vuelve a ser escenario de reivindicación y movilizaciones este 1 de mayo

Mejores salarios, contención de precios y más igualdad. Estas fueron las peticiones principales en Andorra este domingo 1 de mayo, día en el que el municipio volvió a convertirse en escenario de reivindicación y movilizaciones. Los sindicatos CCOO y UGT salieron a la calle para reclamar la intervención del Gobierno en la subida de los precios, especialmente en mercados como el eléctrico, el cual está «afectando cada vez más a la clase trabajadora».

La jornada comenzó con un emotivo homenaje al Maquis y a los sindicalistas que ya no están en el cementerio municipal, y de ahí se trasladó hasta la plaza del Regallo, donde la organización puso el foco en cuestiones locales como el «planteamiento fallido de la descarbonización», así como el abordaje de las renovables a través de un modelo «equivocado». Actualmente, según CCOO, las tasas de quema de carbón en Europa se encuentran en unos índices más altos que hace 10 años, algo que no cuadra con el cierre prematuro de la central de Andorra. Para ellos, este proceso de descarbonización ha supuesto la renuncia de la única reserva estratégica del municipio, que no era otra que el carbón. «Somos un país totalmente dependiente energéticamente, y por eso no podemos controlar los precios del mercado. Pedimos que el Gobierno comience a legislar y exigir a las eléctricas que regule estos precios y los ponga al servicio de los ciudadanos», afirmó Darío Sanz, secretario general de CCOO, durante la concentración.

Ambiente durante la concentración de CCOO y UGT en la plaza del Regallo este domingo./ C. O.

Al hablar de este desmantelamiento también entró en debate el modelo elegido para abordar las energías renovables como alternativas. «Cuando cerraron la central nos dijeron que aquí vendrían un montón de empresas que implantarían otras alternativas y a día de hoy, tres años después, aquí no hay ninguna empresa, solo un trabajo precario y temporal en torno al cierre de la central», añadió Paul Guía, secretario de la UGT en Andorra.

Las reivindicaciones se hicieron eco entre aquellos vecinos que se acercaron a la plaza para apoyar la concentración, a quienes también preocupa la situación en torno a la central. Los aplausos se hicieron más fuertes cuando desde CCOO y UGT reclamaron unas soluciones eficaces y que beneficien a la ciudadanía, y no las que hoy en día hay sobre la mesa, las cuales además de llegar tarde consideran totalmente erróneas. «Se ha empezado la casa por el tejado, no se puede cerrar y desmantelar una central y luego esperar que venga una solución. Las energías renovables podrán ser el futuro, pero no con un planteamiento que apuesta por su privatización», defendió Sanz.

En los discursos también se recordó cómo la situación actual ya fue advertida en su día por ambos sindicatos. En su día los comités de empresa ya solicitaron convertir la central en punto estratégico para poder regular el precio en situaciones límites, una petición que fue rechazada. Si hubiese sido aceptada, según ellos, la subida de los precios de la energía que se produjo durante este invierno podría haberse evitado, ya que estos se hubiesen regulado a través del carbón. Actualmente ya es tarde para ello, y el futuro de la central sigue en «tierra de nadie».

Este panorama ha generado un gran desconfianza entre los sindicatos, quienes dudan de la existencia de un interés real por parte de las empresas prometidas, así como del resto de estas promesas «grandilocuentes» incumplidas por parte de los responsables políticos. «Los trabajadores tenemos que comer todos los días, y no podemos estar esperando 5 años a que venga una solución. Deberían cumplir con lo que han prometido, y quien no pueda hacerlo, que se vaya», recalcó Sanz.

Pese a la respuesta positiva de aquellos que se acercaron a la cita, la concentración también sirvió de escenario para hacer hincapié en la necesidad de una mayor implicación ciudadana en las calles. Los sindicatos lamentaron la “profunda desmovilización” de la gente con una “conciencia progresista o de clase trabajadora” que han ido notando en los últimos años, en la que también han influido cuestiones como la ausencia de este tipo de actos debido a la pandemia, así como las dinámicas políticas internas y externas.

Ahora que estos actos se han podido recuperar, los sindicatos consideran este el momento idóneo para conseguir esta mayor movilización social. «Poner al servicio de los trabajadores los recursos estratégicos de este país solo se podrá conseguir si salimos de casa, seamos de las ideas y partidos que seamos», afirmó Sanz. La cita concluyó con ese mensaje de esperanza hacia el cambio de paradigma, y con un «viva la clase trabajadora», que fue respondido con un claro y alto «viva» por los participantes, quienes se despidieron entre aplausos.