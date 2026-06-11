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11 JUN 2026|

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El andorrano Carlos Sanz se impone en la XIII BTT de Aguaviva: «Sentí una gran alegría y no sabía que iba el primero»

FOTOGALERÍA. El joven del Club Ciclista Andorra venció en la carrera corta de 34 kilómetros gracias a un tiempo de 1:28:12

El andorrano Carlos Sanz consiguió alzarse a lo más alto del podio tras ganar la carrera corta de la XIII BTT de Aguaviva /CCP Andorra Teruel
El andorrano Carlos Sanz consiguió alzarse a lo más alto del podio tras ganar la carrera corta de la XIII BTT de Aguaviva /CCP Andorra Teruel

Saúl Valero11 06 2026

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Andorra

Ciclismo y BTTDeporte

Carlos Sanz se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la decimotercera Marcha BTT de Aguaviva tras ganar la carrera corta del pasado sábado. El joven de catorce años del Club Ciclista Andorra fue el mejor de los 66 participantes tras firmar un excelente tiempo de 1:28:12 en un recorrido de 34 kilómetros. David Mestre, del club BTT Aguaviva, y Pablo Martín, del Club Ciclista Fabara, completaron el podio con un registro de 1:33:48 y 1:34:39 respectivamente.

Esta cita deportiva, que ya está más que consolidada en Aguaviva, volvió a reunir una vez más a 150 aficionados a la bicicleta de montaña. La jornada ciclista contó con dos recorridos de 34 y 51 kilómetros, además de una prueba infantil de 5 kilómetros para que los más pequeños también pudieran disfrutar pedaleando. 

Sanz, la joven promesa del ciclismo

Pese a su juventud, Sanz lleva ya tres años pedaleando desde que iba con su tío Roberto a recorrer las rutas en bicicleta, aunque para aquel entonces no podía participar en las competiciones. La del pasado fin de semana fue la vigésima carrera de BTT que ha completado el joven andorrano a lo largo de su trayectoria como ciclista, además del circuito de Cross Country Olímpico (XCO) que recorrió en Calamocha en 2024. "Este año he realizado tres carreras, todas cerca de Andorra, pero la última BTT ha sido la primera en la que he participado en Aguaviva y me ha parecido muy buena", comenta Sanz.

Carlos Sanz durante la XIII de Aguaviva/CCP Andorra Teruel
Carlos Sanz durante la XIII de Aguaviva/ CCP Andorra Teruel

El ciclista andorrano dedica alrededor de cinco horas a la semana para entrenar con la bicicleta y eso le ayuda a no encontrarse con ninguna dificultad a la hora de competir en futuras carreras. "No tuve ninguna complicación en Aguaviva, sentí una gran alegría y no sabía exactamente que iba el primero", expresa. A pesar de ganar la carrera, Sanz afirma que hubo un gran nivel por parte de los ciclistas.

Bitria, el otro gran protagonista

Enrique Bitria, del Club Ciclista Barbastro, fue el ganador de la carrera larga con un registro de 2:02:18 y Yeray Maurel, del club alcañizano Ejarom Bikes, completó el podio con una marca de 2:09:56. Por un lado, Miguel Ángel Pina, del Club Ciclista Híjar se quedó a las puertas de colarse entre los cinco mejores ciclistas de la prueba con un tiempo de 2:13:48. Por otro lado, su compañero de equipo, Diego Pamplona, con un registro de 2:17:46 y Óscar Trallero, del Club Calanda, con un tiempo de 2:16:50, se clasificaron en el top diez de los 69 ciclistas que compitieron en el circuito.

Agradecimiento por parte de la comarca

Desde la comarca del Bajo Aragón valoran positivamente esta actividad ciclista por promocionar la actividad física, el disfrute del entorno y la dinamización de los pueblos. “Gracias a la BTT de Aguaviva llegan más visitantes y genera movimiento en el territorio”, expresa. 

Además, la Comarca del Bajo Aragón agradece “el trabajo de la organización, del Ayuntamiento de Aguaviva, de las personas voluntarias y de todos los participantes que han contribuido al éxito de esta nueva edición” y ya piensa en volver con más fuerza el año que viene.

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