Andrea Ariño: «El castellano tiene menos responsabilidad que otras lenguas, muestra la identidad de sus hablantes»

¿Cómo te sientes al recibir este reconocimiento?

Muy contenta y satisfecha porque la tesis doctoral es un camino complicado, solitario, y este reconocimiento es un impulso. La Universidad de Salamanca es una de las universidades con más prestigio, que te reconozcan es una suerte. También implica publicar mi tesis doctoral en la editorial de la Universidad de Salamanca y poder dar allí una conferencia.

Analizas la forma de expresar el castellano, ¿cómo es el trabajo?

Investigo como los hablantes de castellano expresan la relación entre causas y consecuencias, los eventos causales, y cómo la manera de describir estos eventos hace que asignemos la responsabilidad de lo que pasa.

¿Qué nos permite saber?

Nuestra lengua materna influye en como pensamos, es muy interesante, sobre todo, para cuestiones de Lingüística Forense o identidad cultural.

Por ejemplo…

En el español utilizamos «se me ha caído» versus «lo he tirado». Cuando decimos lo primero, mostramos que lo hemos hecho sin intención. En otras lenguas no pasa porque no tienen esa estructura. Influye en la manera en que responsabilizamos. Se ha comprobado en mis estudios que los hablantes de castellano al utilizar «se me ha caído» ven menos intencional y, por tanto, menos responsable a quien lo ha hecho sin querer. Hablantes de inglés responsabilizan igual a las personas que lo hacen queriendo o sin querer.

¿Vemos en el lenguaje reflejado la manera de ser de los españoles?

Sí, se ha comprobado que nuestras leyes, sobre todo jurídicas, se fijan a la hora de, por ejemplo, asignar culpabilidad o penas, si ese delito se ha hecho de manera intencional, premeditada o no. Dependiendo si consigues demostrar que lo has hecho con una intención u otra, las penas serán diferentes en nuestro sistema jurídico. Hace que nos fijemos mucho en si alguien lo ha hecho a propósito o no.

Además de qué decimos, ¿influye el cómo?

Nuestros gestos dan más información de lo que pensamos, y con ellos no podemos engañar porque es inconsciente. En mi tesis doctoral hablantes nativos describían los eventos que veían, y cuando veían que había sido accidental, hacían gestos en primera persona, sin embargo, cuando ese mismo empujón había sido sin querer, las manos no las solían mover tanto. Nos muestra como la gestualidad marca también la intencionalidad, y esto no se había estudiado en español.

Compaginas la tesis con conferencias por todo el mundo, eres un altavoz de la lengua y también de Alcañiz.

Estoy muy orgullosa, siempre digo que vengo de Teruel, de Alcañiz, estoy muy contenta y orgullosa. La lengua castellana me fascina y hago promoción y defiendo las lenguas propias de Aragón, el catalán y el aragonés. Es una suerte vivir en una comunidad multilingüe en la que se da cabida a las lenguas.

Das clase en Huesca de aragonés, ¿qué importancia tiene llevar el aragonés y el catalán a las aulas?

Es una suerte, es abrir la mente a la diversidad lingüística. Muchas veces por cuestiones políticas nos cerramos, y no hay nada malo en hablar más de una lengua. Se ha demostrado que cuantas más lenguas hablas desarrollas más capacidad cognitiva y más conexiones neuronales. Pero además, porque hablar una lengua es pensar de una manera, influye en nuestra cultura y es una experiencia cultural, forma parte de nuestra identidad. Es algo valiosísimo que hay que impulsar.

Pero no es tu lengua materna, has decidido aprenderla después.

Ha sido una experiencia superbonita porque descubres palabras que dices que vienen del aragonés y es una maravilla.

¿Cómo se llega hasta ahí?