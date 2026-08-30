Andrea Iannone vuelve a ganar en la Bagger World Cup y deja a Óscar Gutiérrez sin liderato en Motorland

Andrea Iannone ha vuelto a imponer su ley en Motorland Aragón. El piloto italiano se ha llevado este domingo la segunda carrera de la Harley-Davidson Bagger World Cup, repitiendo la victoria conseguida el sábado y sumando así los 50 puntos en juego durante el fin de semana.

Iannone ha cruzado la línea de meta en primera posición, seguido por el brasileño Eric Granado y el neozelandés Archie McDonald, que han completado el podio de una carrera marcada por la lucha por el liderato y, especialmente, por la caída de Óscar Gutiérrez.

Gutiérrez se queda sin premio

El piloto español estaba peleando directamente con Iannone por la primera posición cuando se fue largo y terminó cayendo. Gutiérrez no pudo volver a pista y tuvo que abandonar una carrera que se presentaba como una oportunidad de oro para salir de Motorland al frente de la clasificación general.

El golpe fue especialmente duro por el momento de la temporada en el que llega. Con una única carrera todavía por disputarse, Gutiérrez tenía ante sí la posibilidad de dar un paso prácticamente definitivo en la lucha por el Mundial, pero el incidente le deja sin los puntos que estaban en juego en Aragón.

Iannone, en cambio, cierra el fin de semana perfecto con dos victorias y los 50 puntos disponibles, reforzando sus opciones de cara a la última cita del campeonato, que se disputará en octubre y decidirá al campeón de la Harley-Davidson Bagger World Cup.