El Cabral Team arranca la temporada con tres medallas en el Cambrils Beach Challenge

El Club Cabral Team comenzó la temporada con tres medallas en el Cambrils Beach Challenge 2026, torneo de Jiu Jitsu brasileño celebrado el pasado domingo en Cambrils y que reunió a más de un centenar de deportistas procedentes de 16 nacionalidades.

Hasta la localidad catalana se desplazaron cuatro representantes del club, acompañados por Juan Miguel Hernández, también deportista y participante del equipo. La competición se desarrolló al aire libre, junto a la playa, en una jornada marcada por las altas temperaturas, que endurecieron las condiciones tanto para los participantes como para el público.

A pesar del calor, los deportistas del Cabral Team completaron una destacada actuación. Juan Hernández se llevó la medalla de oro en la categoría Máster 2 de -120 kilos, logrando así el triunfo en su categoría. Por su parte, Daniel Bucur consiguió la medalla de plata en Adulto -88 kilos, mientras que Carlos Prieto también subió al segundo escalón del podio en Máster 1 -77 kilos.

El cuarto representante del club, Miguel Celma, se quedó a las puertas del podio tras finalizar en cuarta posición en la categoría Adulto -88 kilos. Los resultados obtenidos en Cambrils suponen un buen comienzo de temporada para el equipo de Jiu Jitsu del Cabral Team, que regresó de la cita con un oro, dos platas y un cuarto puesto en una competición que contó con participación internacional. Mientras tanto, se espera que en las próximas semanas se confirme el calendario deportivo de esta temporada.