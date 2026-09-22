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22 SEP 2026|

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El Cabral Team arranca la temporada con tres medallas en el Cambrils Beach Challenge

Juan Hernández se proclama campeón en la categoría Máster 2 de -120 kilos, mientras Daniel Bucur y Carlos Prieto logran sendas platas

El Cabral Team en el Cambrils Beach Challenge este pasado fin de semana / Cedida
El Cabral Team en el Cambrils Beach Challenge este pasado fin de semana / Cedida

Jesús Burgos22 09 2026

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Alcañiz

Deporte

El Club Cabral Team comenzó la temporada con tres medallas en el Cambrils Beach Challenge 2026, torneo de Jiu Jitsu brasileño celebrado el pasado domingo en Cambrils y que reunió a más de un centenar de deportistas procedentes de 16 nacionalidades.

Hasta la localidad catalana se desplazaron cuatro representantes del club, acompañados por Juan Miguel Hernández, también deportista y participante del equipo. La competición se desarrolló al aire libre, junto a la playa, en una jornada marcada por las altas temperaturas, que endurecieron las condiciones tanto para los participantes como para el público.

A pesar del calor, los deportistas del Cabral Team completaron una destacada actuación. Juan Hernández se llevó la medalla de oro en la categoría Máster 2 de -120 kilos, logrando así el triunfo en su categoría. Por su parte, Daniel Bucur consiguió la medalla de plata en Adulto -88 kilos, mientras que Carlos Prieto también subió al segundo escalón del podio en Máster 1 -77 kilos.

El cuarto representante del club, Miguel Celma, se quedó a las puertas del podio tras finalizar en cuarta posición en la categoría Adulto -88 kilos. Los resultados obtenidos en Cambrils suponen un buen comienzo de temporada para el equipo de Jiu Jitsu del Cabral Team, que regresó de la cita con un oro, dos platas y un cuarto puesto en una competición que contó con participación internacional. Mientras tanto, se espera que en las próximas semanas se confirme el calendario deportivo de esta temporada.

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