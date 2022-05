Andrés López y Marián Sellés: «Llegamos a Fuentespalda por casualidad y vimos que era el lugar para cambiar nuestras vidas»

Desde el Sureste del país al Matarraña, pasando por Suiza. Andrés López y Marián Sellés son una joven pareja que se estableció en Fuentespalda el 7 de enero de este mismo año para ponerse al frente del bar de Las Piscinas y del camping municipal. Ambos llegaron por casualidad a la localidad el pasado mes de septiembre tras llevar varios días viajando por distintas comarcas rurales de España. Andrés es oriundo de la localidad alicantina de El Campello y Marian es de Cartagena.

Tras llevar ambos 15 y 5 años respectivamente viviendo en Suiza decidieron que era el momento de volver a una zona rural de España. «Llevábamos muchos días viajando con nuestra furgoneta por distintas zonas del interior del país. Días antes de volver a visitar a nuestras familias en Cartagena y Alicante paramos por una total casualidad en Fuentespalda», explica Andrés. Ambos desarrollaban en el país suizo distintas actividades laborales relacionadas con la fisioterapia, la sanidad y la psicología. «Ha sido un cambio tremendo en tres meses.

Pero estamos muy contentos porque tenemos cerca a nuestra familia, estamos en nuestro país, que al final es algo muy importante, y aquí estamos abrumados por la belleza del paisaje», añade Marián. La casualidad hizo que conociesen a los anteriores gerentes del complejo hostelero y deportivo que, de igual modo, llegaron hace varios años procedentes de Soria para establecerse en Fuentespalda, localidad en la que van a continuar desarrollando otra actividad laboral. «Fue un cúmulo de casualidades. Hablando con ellos nos comentaron que buscaban a unos nuevos gerentes. Marian lo tuvimos muy claro y fue todo muy rápido. Hicimos una gran amistad con ellos y desde el primer día todo el pueblo nos acogió muy cálidamente», añade Andrés.

Pese a la crónica falta de vivienda que viven la mayor parte de los municipios del Matarraña, la pareja reconoce haber tenido suerte tras haber encontrado un piso nuevo en alquiler. No obstante, nada más llegar pudieron establecerse en el alojamiento del camping y no dudan en agradecer a la alcaldesa la atención que les brindó. «Sabemos que existen muchos problemas a la hora de encontrar vivienda aquí. En nuestro caso tuvimos suerte porque el complejo incluye vivienda y además en poco tiempo tuvimos acceso a un piso que nos interesaba también de cara a que vengan nuestros familiares», añade Marián. La joven pareja no descarta en un futuro no demasiado lejano poder adquirir un terreno y hacerse su propia casa.