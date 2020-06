Ángel Dolado: «El Compromiso de Caspe es un gran ejemplo para la realidad que vivimos: tenemos que superar esta gran crisis entre todos»

Este viernes por la noche usted habría dado el pregón anunciador en Caspe.

Así es, me encantó recibir la noticia de mi nombramiento y tenía muchas ganas de ver cómo eran esas Fiestas del Compromiso de Caspe, un hito histórico importantísimo. Me hubiese gustado asistir a la obra central ‘El Compromiso de Caspe, la elección de un rey. Lo que jamás nos contaron sobre el compromiso’, me resultaba muy atrayente, espero poder verla el año que viene porque me he comprometido a ser el Compromisario de Honor de la edición de 2021. No podemos ahora más que aceptar la realidad que nos toca y recordar que el ejemplo de lo que ocurrió aquí en 1412: la población consiguió salir de una enorme crisis, todos unidos, y de una forma adecuada, valorando el apoyo en todo momento a los más desfavorecidos.