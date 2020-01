Ángel Dolado Pérez: «Me preocupa la soledad de nuestros mayores»

¿Por qué ha decidido participar en este acto inaugural en Caspe?

Me parece muy importante apoyar este tipo de eventos que tan bien hacen para una ciudad como Caspe. Además, creo que es interesante divulgar algo que es tan propio y nuestro como es el derecho aragonés, no solo como historia, sino también con perspectiva del siglo XXI. En estas conferencias, con un auditorio muy experto y con gran experiencia, intento ofrecer siempre información interesante que les va a ser muy útil en el día a día: cómo se configura un matrimonio, las disposiciones de los testamentos, de los pactos sucesorios… En definitiva, mi intención es que sepamos más y tengamos una vida más en concordia, valga la expresión en Caspe.

¿Qué le parece que vaya ampliándose el radio de actuación de la UEZ?

Me gustaría preguntarle por algunos temas importantes y polémicos que importan a la sociedad del Bajo Aragón-Histórico. ¿Les ha llegado alguna noticia del ‘caso Kamal’?

El tema del cierre de la central de Andorra es uno de los más polémicos, ¿ha hablado con los trabajadores de las subcontratas?

El juicio de Igor el Ruso ha tenido lugar esta misma semana. ¿Ha tenido algún contacto con los afectados?

Nos hemos puesto en contacto con los Amigos de José Luis Iranzo y con su viuda. Intermedié para que el propio Director de la Guardia Civil, Félix Azón, les recibiese porque entiendo que todas esas preguntas (con todo el respeto al procedimiento penal que está en tramitación) se debieron responder. No hacerlo creo que es contraproducente y no genera confianza. Mi apoyo a todas estas personas.

La semana pasada hubo muchos pueblos afectados por el temporal que trajo la borrasca Gloria, ¿ha recibido quejas al respecto?

Hasta el momento no he recibido ninguna más que nada porque en estos temas que supone reparar económicamente los daños el Justicia no tiene nada que hacer. Creo que es importante replantearse las construcciones que hay que hacer, porque no puede ser que haya habido tantos derrumbes y caídas de techumbres, hay que mejorar todo eso, las infraestructuras.