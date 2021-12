Ángel Roqueta: «La mina era dura. He trabajado con una boina en la cabeza y descalzo»

¿Cuándo comenzó en la mina?

Con 14 años entré a trabajar en la mina Porvenir de Marquina y en la mina Barrabasa, las dos en el término municipal de Alloza. Allí estuve tres años, luego me fui a la mili y trabajé 19 años como camionero. Después entré en Endesa y estuve siete años en la mina Innominada de Ariño hasta que tuve un percance en la pierna. Me dieron la invalidez total y pasé a la Seguridad Social.

¿Qué recuerda de cuándo empezó en la mina con 14 años?

¿Qué accidentes causaban percances en las minas en aquellos años?

¿Cómo se trabajaba cuando comenzó?

Era todo a pico y pala. Barrenar a mano, picar y cargar a pala. Era muy dura la mina y no llevábamos protección. He trabajado descalzo y con una boina protegiéndome la cabeza

¿Cuántas horas pasaban dentro de la mina al día?

¿Ese sueldo para qué le llegaba?

¿En esa época había otra alternativa laboral para un joven de 14 años?

A mí me sacaron del colegio con siete años y con siete años y medio era pastor de ovejas. Cuando me cansé me metí a la mina.