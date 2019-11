Se presenta ‘Angelina Jolie & me’, el último libro de Ediciones Fragolino

Con ‘Angelina Jolie & me y otros relatos’ se cierra la trilogía ‘Fascismos los justos’ de Ediciones Fragolino. David Giménez es el autor, el mismo que firma ‘El sumiller de Queipo de Llano’, segundo título de la trilogía que en su día presentó en librería Santos Ochoa de Alcañiz, el mismo espacio al que regresó este sábado con su nueva creación.

Giménez, músico además de ‘Los 3 Norteamericanos’, -agrupación con la que ha pasado por Albalate, Alcañiz y medio Bajo Aragón-, se presentó ante el público con este libro que ha agotado las existencias de la tirada. Publica al amparo de Ediciones Fragolino, un pequeño sello que lidera Sergio Grao Palos. Es alcañizano, reside en Barcelona y hunde todas sus raíces en Albalate del Arzobispo. Vivir fuera no le impide estar ligado a su tierra. De hecho, en 2013 rindió honores a sus conexiones vitales al escribir ‘Tokio, Barcelona, Albalate’.



Dos años más tarde de aquella publicación se lanzó con Fragolino que estrenó su producción literaria con el autor y amigo personal, el hijarano Víctor Guíu con ‘Poesía líquida’. Los otros dos títulos son los de David Giménez, autor y agitador cultural, también conectado con Guíu. Hace más de diez años quedaron unidos por la editorial ‘Cartoneritaniñabonita’, ‘Cordelería ilustrada’ así como por ‘Los libros del(a) imperdible’, nombre de su bar-centro cultural en Remolinos (Zaragoza). «Como poeta me pongo muy serio, hay muchas preguntas en las presentaciones porque la gente no entiende lo que digo», explicó en la presentación de Alcañiz arrancando, -una vez más durante la presentación-, las carcajadas del respetable.

Sin etiquetas



La sesión dio para más invenciones, como el término «psiconovela» para definir esta última línea de publicaciones de Fragolino que sigue a la colección de poesía iniciada por Guíu. «La editorial es un proyecto personal, trabajo con autores amigos y publicamos temáticas o estilos que no son comunes. Para leer novela convencional hay muchas editoriales», reflexionó Grao que especificó que no hay pretensiones de negocio.

«Solo tratamos de que lo ganado con un libro dé para la publicación del siguiente», añadió. Cada tirada es «corta», de 250 ejemplares, y el periodo de publicación no existe como tal. De hecho, tiene tres títulos publicados y no hay nada previsto próximamente. «No hay prisa de ningún tipo, es una apuesta muy personal», recordó. De ‘Angelina & me’ ya no quedan existencias más allá de las disponibles en librerías.