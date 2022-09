Antón Castro: «Mis experiencias en el Bajo Aragón Histórico no solo han marcado mi faceta como periodista, sino también como escritor»

Has recogido el Premio Pilar Narvión 2022...

Sí. Cuando me comunicaron el premio sentí una emoción enorme, y cuando me lo entregaron en el Teatro Municipal de Alcañiz te puedes imaginar… Casi tengo que contener la emoción porque para mí es un premio muy importante. Yo conocí a Pilar Narvión, la seguía y le tenía mucho cariño.

Es la tercera edición. Antes se había entregado a Paloma del Río y a Javier Ruiz, ¿qué supone esto para ti?

Javier Ruíz es un periodista económico; Paloma del Río nos ha enseñado a todos un montón de cosas en las Olimpiadas… Me produce emoción pensar que aunque ella era una periodista política, era también interdisciplinar, transversal… Era una mujer que amaba la literatura, que escribió cuentos y que tuvo gestos maravillosos. Creo que los tres periodistas galardonados nos sentimos muy unidos precisamente a esa humanidad, a esa ternura, a esa visión del mundo, a su manera de defender el periodismo y también el lugar del origen. Ella siempre decía que su lugar de origen era Alcañiz y que es cuna del periodismo en España con la figura de Mariano Nipho.

Tus orígenes están un poco lejos de aquí pero eres aragonés de adopción...

Sí. Yo llegué aquí en el año 79. Viví en Urrea de Gaén entre 1991 y 1994; de 1995 a 2001 en La Iglesuela y Cantavieja; y también vivimos varios veranos en Camarena de la Sierra. Yo me siento gallego pero evidentemente también me siento muy aragonés, Aragón me lo ha dado todo, me ha dado una profesión. Yo llegué aquí con 18 años y una mano delante y otra detrás. Había estudiado electrónica y nunca he ejercido. Cada vez que pienso en Aragón, en Teruel y en la Tierra Baja pienso en que me han dado la vida. El tiempo que viví en Urrea, en La Iglesuela, fue fantástico. A Alcañiz le debo muchísimas cosas: primero, le debo que aquí he tenido dos hijos y también le debo que mi hija Aloma tuvo un accidente terrible y aquí le salvaron la vida. Una de las ciudades de mi vida, sin ninguna exageración, es Alcañiz.

¿Cómo ejercías en aquella época tu profesión desde el Bajo Aragón Histórico?

Era la época en la que empezaba Internet y aparecía el módem. Entonces trabajaba en El Periódico de Aragón, tenía una sección de dos o cuatro páginas los domingo y coordinaba también el suplemento de libros. Cuando vivía en Urrea montaba el suplemento los fines de semana, pero las entrevistas las hacía mediante un sistema de módem. Recuerdo que hacía muchísimas cosas, hasta el punto de que algunos vecinos decían «pero qué pasa en Urrea, que siempre salís en el periódico». Para mí fue una época maravillosa. Además, al margen del periodismo, yo era el entrenador de fútbol sala de tres equipos de la localidad: los chavales pequeñitos, los medianos y los mayores.

Hablamos de teletrabajo cuando ni se conocía...

Sí. Yo he llegado de montar el periódico a las 5 de la mañana un domingo en mi época de Urrea. Pero luego, desde el Maestrazgo costaba tres horas llegar. Entonces tenía una sección que se llamaba ‘En primer plano’. Ahí entrevisté a todo el mundo salvo a un presidente que ya ha fallecido, que era de Cella, Santiago Lanzuela, que no quiso ser entrevistado por mí. Yo me conectaba al módem y podía hacerlo. No obstante ahora es mucho más fácil, no es tan complicado como entonces, cuando se hacía a través de conexión telefónica.

¿Estas experiencias han forjado tu identidad periodística?

Por completo. Yo amo el periodismo con locura, algún amigo me ha definido como un yonki del periodismo, pero también escribir. Cuando llegué a Camarena de la Sierra, mi mujer, que era la médico del pueblo, le decía a la gente: «vaya a ver a mi marido que es escritor y váyale a contar sus cosas». Y así nació el que fue mi primer libro, ‘Los pasajeros del estío’. Cuando llego a Cantavieja y a Urrea lo primero que hago es empezar un libro nuevo que la gente me iba contando y dictando. Es decir, no solo forjó mi faceta de periodista, sino también mi faceta de escritor. De hecho, el escritor Félix Romeo decía: «Hay a dos escritores aragoneses a los que les ha marcado Teruel profundamente: a José Antonio Labordeta y a Antón Castro», y es verdad. Los 13 años que pasé en Teruel me han convertido en otra persona. Y yo nunca jamás he hecho desconexión del medio rural.

Resides en Zaragoza, ¿cómo mantienes esa vinculación?

Siempre he estado vinculado por muchísimas razones. Sigo escribiendo libros que suceden en lugares del medio rural. Yo no me lo puedo quitar de la cabeza. Cuando pienso dónde coloco las historias Urrea de Gaén, por ejemplo, sigue apareciendo. Ahora vivo en Zaragoza desde hace prácticamente 20 años pero me gusta mucho el medio rural, y me gusta mucho conducir y salir al campo. No lo he dicho, pero yo no vivo en Zaragoza, sino en las afueras. El lugar donde yo me muevo es un núcleo rural, no exactamente un núcleo urbano. Tengo la sensación de que me reencuentro con mis paseos con el río Martín pero también con los paisajes de mi Galicia natal.

Como periodista, ¿qué opinas de las nuevas plataformas a la hora de transmitir o prescribir cultura?

Creo que son cosas que están ahí, que son imparables y que tienes que intentar asimilar y ver si a ti te sirven para algo. A mí lo que me interesa es hacer buen periodismo, contar buenas historias, publicar buenas fotos o vídeos. No quiero volverme loco. No quiero quedarme descolgado pero tampoco necesito ser el más vanguardista. No estoy en contra, no soy refractario pero yo pienso: «¿todo esto para qué?» Tenemos tal cantidad de información que el problema es que estamos ante fenómenos apabullantes que nos hacen no saber cómo salir adelante. Creo que hay que evitar la ansiedad, las actualizaciones compulsivas. Es importante que el periodismo siga siendo un lugar de reflexión, de historia, de buena prosa y de grandes personajes. Los caballos no compran periódicos, han de estar hechos para la gente, no para el lucimiento. Y respecto a las redes sociales, por un lado queremos que no nos invadan la intimidad y por otra parte la estamos ofreciendo y yo digo: ¿para qué? A veces me pregunto si eso no nos va a volver un poco locos.

Estamos al inicio de un nuevo curso y por las redacciones han pasado muchos estudiantes en prácticas este verano. ¿Qué ves en las nuevas generaciones de periodistas que llegan?