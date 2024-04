Antonio Navarro: «Alcañiz anhela la Tercera División. Vamos a crecer y a modernizar el club»

Era un secreto a voces pero ya es una realidad. Eres el nuevo presidente del Alcañiz C.F.

Ha llegado el momento. Han sido unos meses de mucha preparación. El día 1 de abril terminaron la presentación de candidaturas y la mía fue la única. Estoy muy contento pero llego con mucha responsabilidad y ha sido una decisión muy meditada. Ser presidente de un club centenario como el Alcañiz Club de Fútbol requiere de un esfuerzo personal y familiar importante. Todos tenemos nuestros trabajos, nuestras familias y el tiempo del que disponemos la verdad es que es escaso. Sin embargo, por responsabilidad y por compromiso con un club como es este he decidido no dejarlo sin esa dirección. Siento mucha ilusión, mucho orgullo y también una responsabilidad tremenda. Voy a intentar hacer las cosas con coherencia y sentido común.

¿Cómo fue el momento de tomar la decisión?

Ya estaba en la Junta actual como vocal y tras la dimisión de Miguel Ángel Domingo se abrió un periodo con una junta gestora. Al final la actual junta ha estado ya gestionando el club estos meses pero era un periodo transitorio. Tenemos claro hacia donde llevar el club. El núcleo duro sale de ahí pero había que tomar la decisión y esta junta ha dado el paso. Han sido muchas reuniones, el estar en contacto con mucha gente, plantear proyectos… Al final la amplia mayoría de las personas con las que me he entrevistado me han dado el sí y tengo su apoyo. Eso me hizo lanzarme a la piscina. Vamos a ser una junta con bastantes personas para que no suponga una especie de esclavitud.