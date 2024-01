Antonio Santa Isabel: «El crecimiento sufre un frenazo en el Bajo Aragón por la falta de comunicaciones, se están dilatando demasiado»

¿Cómo se presenta el 2024?

¿Cómo ha transcurrido 2023?

A nivel empresarial ha sido positivo porque volvemos a crecer a dos dígitos aunque todavía nos faltan los datos definitivos porque las exportaciones van con dos meses de retraso. Nos encontraremos con datos que nos pueden afectar como la venta de aviones del aeropuerto y la parte industrial, que lógicamente tiene unos costes altos que desvirtúan mucho los datos pero incluso quitando esos números los crecimientos de este año van a ser muy positivos. Seguimos con una progresión que no es de golpe sino que año tras año vemos cómo la provincia va a más y eso transmite tranquilidad a los sectores con más capacidad de crecimiento.

¿Cuáles son?

Tenemos tres muy potentes. La industria está creciendo mucho en Teruel capital de la mano, sobre todo, del aeropuerto; la agroalimentación sí que estaría muy compartida con el Bajo Aragón y el turismo está empezando a estabilizarse mucho más y a crecer. Después tenemos las energías, en las que todavía no estamos viendo los resultados pero ya los empezaremos a ver.

¿Las anunciadas ayudas al funcionamiento a las empresas de Teruel, Cuenca y Soria han servido para atraer empresas o que crezcan las que ya están?

Si el entorno político estuviera utilizando todos los medios que tiene a su alcance estaríamos hablando de que la economía de la provincia en los próximos 10 o 12 años iba a ir como un tiro. La repercusión de las ayudas al funcionamiento es nula porque no se han adoptado todos los márgenes que permite la Ley. Para 2024 tenemos que pensar en hacer más presión al Gobierno central para que lleguen esas ayudas en los máximos permitidos. La provincia tiene muchas ventajas las ventajas como ser muy grande con mucho terreno a disposición y con paz social. También cuenta con una buena ubicación y ya lo empezamos a percibir, sobre todo en aquellas zonas donde las comunicaciones están ya adecuadas al siglo XXI. Con buenas infraestructuras la implementación de empresas es muy rápida. En el crecimiento de empresas en el Bajo Aragón hay un frenazo por las comunicaciones. Si tuviéramos terminada la A-68 o la N-420 estaríamos hablando de otro impacto económico.

Se refería también a la problemática de la escasez de mano de obra, ¿cómo afecta?

Es el resultado de una mala política. Tenemos que buscar las fórmulas para que se integren al mercado laboral los mayores de 45 y los jóvenes que son los que realmente encontramos que no se incorporan a la velocidad que deberían.

¿Con qué fórmulas?

Tras las recientes elecciones han cambiado los gobiernos de DGA y DPT y también de ayuntamientos grandes como Alcañiz, ¿cómo son las relaciones con las instituciones?

Muy positivas y cordiales al igual que lo eran anteriormente. Siempre es importante colaborar. Con el anterior Gobierno de Aragón teníamos nuestra fórmula de trabajo con la que hemos estado trabajando bastante cómodos y ahora la hemos cambiado y también estamos trabajando muy bien. Vemos que realmente se establece una apuesta importante por el tejido empresarial y por apoyar aquellas infraestructuras que son motores de la economía y el empleo. Es muy importante que estamos viendo ya que se quiere cambiar el ritmo que llevaba Motorland y que nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que no era el más adecuado. Hay que volver a apostar por un circuito totalmente abierto, sobre todo a los ciudadanos de la provincia. A la hora de explicar la inversión parece que Motorland pierde dinero y no se mide la repercusión de la MotoGP en Aragón. Es un anuncio que ven 196 millones de personas.

¿A qué se refiere con un Motorland más abierto?

Una vuelta a los orígenes cuando estaba tomado por los alcañizanos todos los días porque era parte de ellos. Ha habido un cierto desapego. Cuando se creó nadie en la provincia de Teruel podía decir nada negativo de Motorland porque era un pulmón para el Bajo Aragón pero nos hemos encontrado unos años en los que no se ha apostado cómo se debería y se ha dividido a la población diciendo que cuesta mucho. No es real porque un Gran Premio cuesta 6 o 7 millones de euros pero la repercusión mediática no solo es para Alcañiz sino para todo Aragón.