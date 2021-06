Apadrina un Olivo ya ha atraído a nueve nuevos pobladores a Oliete

El proyecto Apadrina un Olivo sigue creciendo y ya ha atraído a nueve personas a Oliete. Algunos han regresado con sus familias al pueblo de sus antepasados y otros han llegado atraidos por esta iniciativa pionera que ya da empleo directo a 13 personas de forma fija. Con 15.000 olivos centenarios recuperados, el apoyo desinteresado de más de 5.500 padrinos y más de 18.000 visitas en siete años a la localidad, el proyecto cuenta además con dos instalaciones para transformar el producto endógeno que se cultiva en el territorio: una almazara en Oliete y una planta conservera en Alacón –que se ha puesto en marcha este año 2021-.

El director general de Ordenación del Territorio, José Manuel Salvador, quiso conocer este jueves algunas de las acciones desarrolladas en Apadrina un Olivo con ayuda del Fondo de Cohesión Territorial de 2020. El Fondo sirvió para financiar un curso de formación en el que participaron 13 personas, en su mayoría mujeres, para colaborar en el impulso de la puesta en marcha de la conservera, que cuenta con tres empleos directos. «Queríamos capacitar a gente para que, una vez abriéramos la conservera, tener a personas formadas con la calidad y tradición que ha habido en Alacón», explicó José Alfredo Martín, cofundador de Apadrina un Olivo. Recordó que en la plantilla también hay trabajadores que han participado en talleres de Empleo tanto para formar en almazara como en conserva. «Intentamos aprovechar todas las herramientas que ofrecen las instituciones para crecer», destacó. En la visita participó también el director provincial de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, Ignacio Belanche y el diputado de Turismo y Cultura de la DPT, Diego Piñeiro.

Para el acalde de Oliete, Rogelio Villanueva, la reunión mantenida con los responsables del Departamento de Vertebración fue «fabulosa». Villanueva les trasladó las principales demandas del pueblo como es la consolidación y arreglo de la Rocha, un peñasco sobre el que se asientan viviendas y que no para de sufrir desprendimientos y grietas que ponen en peligro a los vecinos. «Todos los ayuntamientos lo intentan pero no podemos conseguir financiación. Necesitamos 400.000 euros y el Ayuntamiento no puede asumir el desembolso», recordó confiando en fondos de la DPT para poner solución de una vez a esta problemática. Con respecto a los fondos de cohesión, estudiarán poder solicitar el equipamiento del Centro de Despertadores Rurales que también ha impulsado en la localidad Apadrina un Olivo.

Los Fondos de Cohesión

Salvador subrayó la importancia del Fondo de Cohesión Territorial, cuya convocatoria de 2021 está abierta hasta este lunes 21 de junio para solicitar ayudas que cubran hasta el 100% de la financiación de proyectos. «Las ayudas se aprovechan para impulsar proyectos que estaban en el cajón, que sirven para generar oportunidades y trasladar una sensibilidad, en positivo, hacia la vida en el medio rural», explicó Salvador. «En estos momentos se están recibiendo muchas solicitudes para la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal, que se destinarán a nuevos pobladores, y para la realización de actividades culturales que se desarrollen a lo largo del año y de manera desestacionalizada», concluyó.