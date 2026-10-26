La selección de Aragón se proclama campeona de España de black-bass en aguas del Mar de Aragón de Caspe

El Mar de Aragón, en Caspe, ha coronado a la selección aragonesa como campeona de España de Black-Bass desde Embarcación en categoría absoluta. El equipo anfitrión se impuso en el XXIX Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, celebrado del 22 al 25 de octubre, con una destacada participación de pescadores del territorio. Entre ellos sobresalen Javier Losa Aznar y Jorge López Martínez, ambos vecinos de Fayón, que formaron parte del combinado autonómico.

Aragón se adjudicó el título por equipos con un total de 28.660 puntos, por delante de Cataluña, segunda con 27.585, y Extremadura, tercera con 26.065. El resultado confirma el buen papel de los representantes aragoneses en una competición que reunió a deportistas de distintas comunidades autónomas y que tuvo como escenario el embalse caspolino.

Óscar González y Agustín Pintado, bronce individual

El éxito aragonés también se trasladó a la clasificación individual. La pareja formada por Óscar González Mier y Agustín Pintado Salas terminó en tercera posición, con 12.675 puntos acumulados en las dos mangas. Los aragoneses se situaron por detrás de los castellano-manchegos Ángel Serrano Petronila y Manuel Rangel Martín, campeones con 16.625 puntos, y de los extremeños Ernesto González García y Ricardo Rodríguez González, segundos con 13.625.

Los aragoneses Óscar González y Agustín Pintado en la clasificación individual / Cedida

Otra de las parejas destacadas de la selección fue la formada por Javier Losa Aznar y Juan M. Losa Ibáñez, que concluyó en cuarta posición con 12.075 puntos. Losa, vecino de Fayón, fue uno de los representantes del territorio en el combinado que acabó levantando el título nacional. Por su parte, Alejandro Bustos Gracia y Alejandro Soriano Felices finalizaron en novena posición individual, con 11.115 puntos. Ambos también contribuyeron al resultado colectivo de Aragón.

El Mar de Aragón, escenario de una competición de alto nivel

La competición se desarrolló en dos mangas, disputadas el viernes y el sábado, con el pesaje de las capturas como elemento decisivo para establecer las clasificaciones. El embalse se mostró especialmente favorable para la pesca durante la primera jornada, con numerosas capturas y varios participantes capaces de completar los cupos previstos.

En la clasificación de la categoría de alto nivel, la pareja extremeña formada por Ernesto González García y Ricardo Rodríguez González se llevó el primer puesto. Óscar González y Agustín Pintado fueron segundos, mientras que los valencianos Miguel Ferragut Garrigues y Pedro José García Heredia completaron el podio. La cita concluyó el sábado con la proclamación de los campeones y la entrega de medallas y trofeos.

El Mar de Aragón, escenario de una competición de alto nivel

La competición se desarrolló en dos mangas, disputadas el viernes y el sábado, con el pesaje de las capturas como elemento decisivo para establecer las clasificaciones. El embalse se mostró especialmente favorable para la pesca durante la primera jornada, con numerosas capturas y varios participantes capaces de completar los cupos previstos.

En la clasificación de la categoría de alto nivel, la pareja extremeña formada por Ernesto González García y Ricardo Rodríguez González se llevó el primer puesto. Óscar González y Agustín Pintado fueron segundos, mientras que los valencianos Miguel Ferragut Garrigues y Pedro José García Heredia completaron el podio. La cita concluyó el sábado con la proclamación de los campeones y la entrega de medallas y trofeos.

El Mar de Aragón, en Caspe, ha coronado a la selección aragonesa como campeona de España de Black-Bass desde Embarcación en categoría absoluta. El equipo anfitrión se impuso en el XXIX Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, celebrado del 22 al 25 de octubre, con una destacada participación de pescadores del territorio. Entre ellos sobresalen Javier Losa Aznar y Jorge López Martínez, ambos vecinos de Fayón, que formaron parte del combinado autonómico.

Aragón se adjudicó el título por equipos con un total de 28.660 puntos, por delante de Cataluña, segunda con 27.585, y Extremadura, tercera con 26.065. El resultado confirma el buen papel de los representantes aragoneses en una competición que reunió a deportistas de distintas comunidades autónomas y que tuvo como escenario el embalse caspolino.