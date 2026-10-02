El Mar de Aragón vuelve a convertirse esta semana en punto de encuentro internacional para los aficionados a la pesca deportiva. El Encuentro Internacional Caspe Bass-Taiga Lake Caspe celebra su 32ª edición, más de tres décadas después de sus inicios, con la participación de 56 parejas y un total de 112 deportistas procedentes de siete países.

Pescadores de España, Alemania, Austria, Francia, Italia, Rumanía y Eslovaquia compiten en una de las citas internacionales de referencia del black bass desde embarcación. Organizado por la Asociación Deportiva Caspe Bass y Camping-Resort TAIGA Lake Caspe, el campeonato reúne cada año a participantes en torno a una modalidad de pesca que tiene en el embalse caspolino uno de sus escenarios más destacados.

La trigésima segunda edición vuelve a combinar competición deportiva y convivencia entre pescadores de distintas nacionalidades, con el puerto deportivo de TAIGA Lake Caspe como centro de operaciones. La ceremonia inaugural tuvo lugar este miércoles frente al Ayuntamiento de Caspe con la recepción de los participantes, la entrega de acreditaciones y documentación y el reparto de las plicas.

Tres jornadas para decidir la clasificación

La competición se desarrolla con salida diaria desde el puerto deportivo de TAIGA Lake Caspe. Las mangas comienzan a las 8.00 y se prolongan hasta las 18.00, cuando finaliza el tiempo de pesca y da comienzo el pesaje de las capturas. Cada equipo, formado por dos personas, puede presentar hasta cinco capturas por jornada. La clasificación general se determina a partir del sumatorio de los resultados obtenidos durante los tres días, de manera que la regularidad será determinante para optar al triunfo final.

Al término de cada manga, los participantes se reúnen en la rampa del puerto deportivo para conocer las clasificaciones provisionales y recoger la documentación correspondiente a la siguiente jornada. El sábado, tras el pesaje de la última manga, se dará a conocer la clasificación general definitiva.

Convivencia y entrega de premios

Más allá de la competición, el encuentro incluye diferentes actividades para favorecer la convivencia entre los pescadores. La programación arrancó este miércoles con un piscolabis de bienvenida en el Bar Plaza, en la plaza de España de Caspe. Durante las tres jornadas de pesca, la organización ofrece a los participantes desayuno y una bolsa de picnic para la comida, además de reuniones y meriendas al finalizar cada manga.

El programa concluirá el sábado por la noche con la ceremonia de clausura, prevista para las 21.00, que incluirá una cena de hermandad, la entrega de trofeos, premios y distinciones, y la proclamación de los campeones. La jornada terminará con una discomóvil en el bar del camping. La celebración vuelve a situar a Caspe y al Mar de Aragón en el calendario de la pesca deportiva internacional, con la presencia de siete países y una trayectoria que alcanza ya las 32 ediciones. Las instalaciones de TAIGA Lake Caspe centralizan tanto la actividad deportiva como los servicios de restauración, aparcamiento y alojamiento para los participantes.