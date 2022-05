Aragón Existe se presenta para «batallar por los pueblos»

En el simbólico parque José Antonio Labordeta, un «veterano luchador por muchas de las causas que defendemos, el mundo rural, el reequilibrio territorial y la igualdad de oportunidades para todos; y a los pies de la estatua de Alfonso I el Batallador, «el rey que contribuyó fundamentalmente a la formación territorial de Aragón y que repobló muchos territorios con sus cartas pueblas». Así se presentó este jueves en Zaragoza el nuevo partido político Aragón Existe, que «como Alfonso I viene a batallar y defender los intereses de muchos territorios que no han sido tratados con justicia desde la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos de siglo XXI». «Batallaremos por cada escuela, centro de salud o pueblo. No hay que cerrar nada, hay que reactivar todo y dar oportunidad a todos los territorios. Tenemos optimismo a raudales porque estamos convencidos de que nuestros territorios pueden tener un futuro mejor», destacó el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte.

Dejó claro que los candidatos se escogerán a través de primarias cuando se acerquen las elecciones, animando a todos los que se quieran sumar al proyecto; y pidió que no se les intente encuadrar en el eje izquierda-derecha porque quieren ser una «opción transversal». A preguntas de los periodistas sobre si pactaría con VOX, Guitarte dijo que hablarán con todos aquellos que se encuadren dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Española y el Estatuto de Aragón y en su opinión, la formación de Santiago Abascal no está en este marco.

Respecto a la otra gran incógnita, dónde más se presentarán además de al Gobierno de Aragón, el diputado dijo que les gustaría presentarse en todos los municipios en los que tienen plataformas trabajando y que, por tanto, puedan aportar. «Nos interesa llegar a las diputaciones y las comarcas y para eso es necesario obtener representación en los ayuntamientos pero no queremos estar por estar, solo iremos dónde podamos aportar soluciones. Cuando vamos a hablar a los Ministerios no solo planteamos problemas sino que también aportamos propuestas de solución y eso mismo nos gustaría hacer en los consistorios», precisó el diputado.

La formación proyecta el «espíritu de reivindicación y cambio» de Teruel Existe al resto de la comunidad. Una marca para las elecciones autonómicas y municipales en las provincias de Huesca y Zaragoza, mientras que Teruel Existe seguirá presentándose en su provincia.

Guitarte incidió en que el partido nace con miembros de Teruel Existe y de plataformas ciudadanas de Zaragoza y Huesca que han querido dar a título individual «el paso de participar en la acción política para estar allí donde se toman las decisiones tras muchos años de reivindicación ciudadana donde nos encontrábamos unos techos de cristal que queremos romper y tomar unas decisiones que probablemente nadie se atreve a tomar con objeto de conseguir un Aragón más justo, en igualdad de condiciones para todos los aragoneses y un futuro claramente mejor».

Insistió en que no plantean ninguna revolución, sino un proyecto entendido desde la transversalidad». «Venimos a resolver problemas enquistados durante décadas, pedimos justicia, la aplicación estricta del principio de igualdad que establece el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española para todos los ciudadanos; cuando reclamamos oportunidades no es por cuestión de caridad. Aragón ha de ser capaz de unirse para exigir del Estado nuestras reivindicaciones, para cambiar estructuralmente los procesos de funcionamiento del país», dijo el de Cutanda, quien puso como ejemplo la modificación del mecanismo de la financiación autonómica, donde «la Revuelta de la España Vaciada es la justificación más clara para cambiarla y defender todos aquellos aspectos que venimos denunciando». Tomás Guitarte ha afirmado que «por primera vez en años o incluso siglos, Teruel Existe y Aragón lideran un proyecto a nivel nacional, el de la España Vaciada».

Aragón Existe defiende «un desarrollo sostenible en equilibrio territorial, donde uno de los principales objetivos de la acción de Gobierno sea velar porque aquellas decisiones que se tomen contribuyan a crecer en equilibrio territorial». Sobre las medidas concretas que propugnan, además del Modelo de desarrollo de la España Vaciada, exigen decisiones políticas valientes, como ubicar la reindustrialización estratégica que necesita el país en las provincias despobladas, que más lo necesitan. Y en esta línea, Guitarte asegura que se están asumiendo de manera teórica los postulados de Teruel Existe, «pero cuando llega el momento de decidir dónde va esa reindustrialización, o dónde van los PERTES, y no se dirige a la España Vaciada, entonces no nos creemos nada, como no nos lo creemos de aquellos que dicen que durante 40 años han estado haciendo lo que nosotros decimos, porque si se hubiese estado haciendo no estaríamos aquí reclamándolo», en alusión directa a las recientes declaraciones del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Guitarte incidió en que «son los hechos los que deben demostrar que apuestan por estos problemas», y lo ejemplificó con el logro de haber incluido en los Presupuestos Generales del Estado las ayudas al funcionamiento de empresas en zonas despobladas, que no se están aplicando, no se toman medidas reales, pese a que lo necesitan tanto las provincias citadas como las colindantes». Otro de los ejemplos puestos por Guitarte fue el proceso de descentralización de las instituciones, exigiendo que se haga no solo por parte del Estado sino también por la comunidad autónoma en cuanto a delegaciones, consejerías, empresas públicas, «que no se hace, por lo que se evidencia que realmente no hay voluntad».

La despoblación en Huesca

Marco explicó que desde la provincia de Huesca también quieren poner voz a la realidad de la despoblación siguiendo el ejemplo de Teruel Existe «tras décadas de olvido, de historias de éxodo obligado y de pueblos semi-abandonados, por falta de servicios e inversiones». Marco forma parte de la asociación cultural y social de Bailo en la Jacetania, desde la que se unieron a la Revuelta de la España Vaciada el 31 de marzo de 2019. En esta línea, la portavoz oscense reivindicó el equilibrio territorial y la igualdad de oportunidades para que «cualquier persona pueda decidir libremente dónde vivir y para que nuestros pueblos y su gente tengan la oportunidad de frenar la despoblación del medio rural».

También hay problemas en Zaragoza

Francisco Javier Juárez, portavoz por la provincia de Zaragoza, está vinculado a Teruel Existe desde sus inicios. Zaragozano de nacimiento, durante años trabajó en Teruel, y se involucró con el movimiento ciudadano siendo portavoz durante más de seis años. Actualmente colabora con Teruel Existe y la España Vaciada desde Zaragoza. Hizo hincapié en que la mayor parte de las comarcas zaragozanas sufren problemas de despoblación, con densidades de población muy cercanas a las turolenses, como las comarcas de Belchite, Daroca o Monegros, y otras con graves problemas de desarrollo como la Comarca del Aranda o la Comunidad de Calatayud, entre otras. Juárez trasladó que Aragón es «la comunidad autónoma más desequilibrada de España, dónde el 51% de la población reside en el 2% del territorio, que es la ciudad de Zaragoza», y que el objetivo trazado por Aragón Existe persigue «una comunidad más justa, vertebrada y equilibrada, en igualdad de derechos y oportunidades».

12% menos de población en Teruel

Desde la portavocía de Teruel Existe, Beatriz Martín defendió la oportunidad que supone esta alternativa política para Aragón. Afirmó que pese a haber logrado visibilizar el grave problema del desequilibrio territorial «todavía queda mucho por hacer y buena parte de las decisiones que afectan al territorio dependen de la autonomía». Hizo referencia al descenso de población en la provincia de Teruel de los últimos 40 años desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón en más de un 12%, frente al 25% del crecimiento de la población española y el 11% de la aragonesa. Afirmó que Teruel Existe cree en el futuro de los pueblos y en la necesaria reactivación económica y social de todos los territorios, así como en el cumplimiento de la garantía de la igualdad de derechos para todos los ciudadanos independientemente de dónde vivan. Aseguró que «el modelo que queremos es el de pueblos y ciudades vivas, el del necesario equilibrio entre lo urbano y lo rural, un modelo en el que todas las personas y los territorios cuenten, y que podamos desarrollar nuestro proyecto de vida donde elijamos». Trasladan que sólo así se logrará un «Aragón mejor, más justo y equilibrado» e invitan a todos los aragoneses y aragonesas a participar de este proyecto político «abierto a la participación de la ciudadanía».