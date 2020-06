Aragón fija los aforos en el 75% salvo en el ocio nocturno, que llega al 50%

La norma autonómica de Aragón tras el estado de alarma, que se publicará este sábado en el BOA y entrará en vigor el domingo, fija un aforo generalizado del 75% en hostelería, comercio, actividades culturales y ocio, salvo para el ocio nocturno que llega hasta el 50% y con ocupación de las pistas de baile con mesas para evitar los hacinamientos. Además, la orden ya contempla que, por su entidad propia y complejidad, habrá elementos normativos separados para regular las residencias de mayores y la vuelta al colegio en septiembre, por tratarse de aspectos muy sensibles.

No obstante, el establecimiento de estos aforos no son aplicables a municipios de menos de mil habitantes donde ya se ampliaron al 100% hace días, excepto el ocio nocturno.

Se recuperan los acontecimientos deportivos con aforo limitado y de participantes. Para el ocio juvenil se siguen restringiendo las acampadas en tiendas de campaña; se permiten los campos de trabajo con límite de 20 participantes; las colonias con pernoctación en albergue desde los 12 años y se permiten con grupos de 50 personas pero las actividades a realizar deberán ser en grupos menos numerosos. También se permiten las colonias urbanas para todas las edades y se amplía el aforo en las piscinas, que pasa de un tercio al 75% y manteniendo el distanciamiento. En juegos, se permiten todas las actividades que sean al aire libre, con medidas de higiene y distanciamientos. También se permiten las fiestas patronales a partir del 30 de septiembre, apelando a la responsabilidad personal, social e institucional.

«La responsabilidad individual de las personas va a ser el elemento definitivo para derrotar el virus. Por muchas normas que elaboremos y controles que hagamos, si no hay una responsabilidad individual asumida, el confinamiento no habrá servido de nada». Así lo ha manifestado el presidente de Aragón, Javier Lambán, que ha comparecido este viernes junto a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, para dar a conocer algunas de las normas más destacadas de la orden autonómica que se publicará este sábado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), una vez que finaliza el estado de alarma y comienza a recuperarse la normalidad.

No obstante, ha matizado Lambán, no se da por concluida la crisis sanitaria y desde el Gobierno de Aragón se insiste en tres normas básicas: mantener las medidas de higiene, aplicar medidas de distanciamiento de metro y medio y, si no es posible, uso de mascarillas porque disminuye la transmisión y la posibilidad de distinguir los contactos. Por todo ello, ha advertido la consejera de Sanidad, en virtud de una situación epidemiológica “inestable” y dinámica, podrían emitirse modificaciones de dicha orden.

n definitiva, desde el Gobierno de Aragón se apela a la responsabilidad de todos porque si el confinamiento ha sido clave para que en los tres primeros meses no se haya propagado más el virus, la libertad de movimientos y la recuperación de la actividad económica debe combinarse con la protección de salud, propia y ajena.

Lambán ha subrayado que hace tres meses nadie podía imaginar el periodo vivido de “excepcionalidad, de anomalía, de dolor y perplejidad” y ha mostrado su esperanza en que no tengamos que volver a pasar por eso y las futuras generaciones tampoco lo tengan que experimentar de nuevo. A su juicio, «lo que hagamos ahora, cómo seamos capaces de afrontar las próximas semanas será determinante para sentar las bases de nuestra relación con la ciencia, la sanidad, los servicios sociales y los servicios públicos».

El presidente aragonés ha hecho un pequeño balance de lo sucedido en estos meses y ha recordado que el ejecutivo empezó a dictar medidas el 12 de marzo, con el cierre de aulas y de bares y restaurantes, con acuerdo de las entidades locales, se han sucedido desde la declaración del estado de alarma, varias prórrogas y normas de aplicación que el Gobierno de Aragón ha aplaudido y cumplido. Las catorce videoconferencias de presidentes autonómicos con el Presidente del Gobierno de España han servido también para aportar ideas y trasladar inquietudes de diversos colectivos aragoneses, como el plan de rescate al turismo y de la automoción, así como la protección de la infancia, muchas de las cuales han sido luego apoyadas por el gobierno central.

Por todo ello, Lambán ha querido agradecer el comportamiento colectivo que «ha sido ejemplar en general de la sociedad aragonesa en su parte civil y también institucional. Estoy orgulloso de la colaboración de los agentes sociales, ayuntamientos y fuerzas políticas aragonesas».

Igualmente, ha agradecido el esfuerzo, el trabajo y la entrega de los sanitarios que trabajaron en circunstancias difíciles ante la falta de material, de los trabajadores sociales, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los profesionales de la cadena alimentaria, entre otros.