Aragón implanta este martes la obligatoriedad de la mascarilla con sanciones de 100 euros

Todo Aragón debe utilizar desde este martes la mascarilla de forma obligatoria aunque se pueda mantener la distancia de seguridad tanto en recintos cerrados como en el exterior. De esta forma la aragonesa es la quinta comunidad en la que habrá que llevar la boca y la nariz tapadas en cualquier circunstancia. En caso de no cumplir la norma, la sanción es la hasta ahora establecida para todo el país, 100 euros.

El otro gran cambio es que el 70% de los aragoneses entran este martes en la Fase 2 «flexibilizada» para frenar el aumento de casos y la tendencia al alza. La comunidad cuenta ya con 17 focos activos y ha aumentado un 80% los ingresos hospitalarios. El índice de asintomáticos es muy elevado, al igual que de población joven por lo que las autoridades realizan un «llamamiento a la responsabilidad».

Este nuevo término acuñado por el Gobierno de Aragón -Fase 2 flexibilizada- supone para el Bajo Aragón Caspe y las otras tres comarcas de la Franja una ligera relajación en las limitaciones a las que regresaron hace tres semanas pero que restringe los aforos en Zaragoza ciudad y su área de influencia-la llamada Comarca Central- y Huesca capital.

Supone en la práctica que alrededor de 870.000 personas, en torno al 70% de los aragoneses, vivan con las siguientes restricciones: aforo del 75% en el comercio minorista, mercadillos y centros comerciales, centros de formación, piscinas y en el ámbito cultural; del 50% en el interior de los establecimientos de hostelería y del 75% en las terrazas con agrupaciones de 10 personas como máximo. No se permite el consumo en barra en bares y restaurantes ni el ocio nocturno y se mantienen las normas respecto a los centros residenciales, colonias urbanas y los campamentos que se marcaron después del estado de alarma.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés; y el director general de Salud Pública, Francis Falo, dieron a conocer este lunes en rueda de prensa la situación del coronavirus en la comunidad y las medidas que han tomado para frenar los brotes. «Si hay algo que nos identifica en Aragón respecto a otros es la toma de decisiones a tiempo y proporcionadas. En este sentido, las medidas tomadas en la zona oriental nos han permitido contener brotes y evitar la transmisión comunitaria. La mayoría son asintomáticos detectados gracias a los protocolos de detección precoz», apuntó Repollés.

En las cuatro comarcas orientales la evolución ha sido favorable pero en los últimos días se ha observado un aumento de casos, por lo que DGA prefiere se «cauta» y «mantener la precaución». En el Bajo Aragón-Caspe al cierre de esta edición se contabilizaban un total de 27 positivos. Cuatro de ellos permanecen en el centro limpio desde principios de la semana pasada. Se trata de hombres jóvenes trabajadores del campo y asintomáticos. La mayoría residen en Maella. «El análisis de los datos de las últimas semanas nos ha llevado a resituarnos respecto a las medidas preventivas a adoptar», apuntó el director general de Salud Pública.



Sanidad entiende que en estos momentos tienen dos formas de actuar para prevenir y controlar contagios. Por un lado, el diagnóstico y la identificación de contactos lo más prematura posible- de ahí el refuerzo en Atención Primaria con los rastreadores- para su aislamiento. Por otro, aumentar las medidas de distanciamiento social. «Siempre nos las hemos planteado en dos circunstancias, aumento de casos y que por sus características nos compliquen el control», apuntó Falo, quien puso dos ejemplos.

Si en un pueblo aparecen 15 casos no les preocupa a efectos de control mientras se liguen a una circunstancia porque se pueden identificar y aislar los contactos. Es decir, controlarlos. Es el caso de Alacón, que se mantiene con 11 contagiados todos de una misma familia y se conoce su origen, la visita de una familiar de Lleida. Todos están aislados y ayer se les realizó la segunda PCR a una veintena de personas, entre los contagiados y los contactos.



Sin embargo, cuando un caso se produce en brotes pequeños de ámbito comunitario, dificulta mucho más el abordaje y el control de la situación. Esto es lo que está comenzado a pasar en los últimos días especialmente en las nuevas zonas que han retrocedido a la Fase 2 flexible. «En la ciudad de Zaragoza desde hace 4 o 5 días estamos observando que se nos están duplicando cada dos días los casos», precisó el director general de Salud Pública.

Mascarillas salvo dos excepciones

En cuanto al uso de mascarilllas, son obligatorias desde este martes en Aragón para mayores de 6 años al margen de que se puedan mantener o no las distancias sociales con dos excepciones. Las sanciones son las hasta ahora establecidas de 100 euros y en Aragón las fuerzas del orden ya han multado por no utilizarlas donde era necesario. Solo hay dos excepciones. Por un lado, para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. Por otro, tampoco será exigible en el caso de la práctica deportiva individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Plan de respuesta estatal

En el ámbito estatal, el Gobierno central comunicó ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el ‘Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19’, un protocolo que tiene como objetivo de coordinar la acción entre diferentes comunidades autónomas. Es un documento de 72 páginas que, además de articular la gobernanza en esta fase de la pandemia, también detalla las capacidades que deben tener las comunidades en materia de detección precoz, vigilancia epidemiológica, comunicación y reserva estratégica de material y medicamentos.