Aragón notifica este martes siete fallecidos acumulados de los últimos días, cuatro de ellos en Teruel

Salud Pública de Aragón ha notificado este martes siete nuevos fallecimientos por coronavirus que no se corresponden a las últimas 24 horas sino es un acumulado de los últimos días que hasta ahora no se había contabilizado. De las siete muertes, cuatro corresponden a la provincia de Teruel. Durante los últimas cuatro jornadas la comunidad no había notificado ningún fallecimiento hasta que este martes se ha actualizado el recuento.

Este miércoles se han notificado ocho nuevos casos de coronavirus en Aragón, confirmados a través de PCR, lo que supone un incremento del 0,1% con respecto al día anterior. Durante la jornada del lunes se produjeron 2 nuevos ingresos en planta, 2 en UCI y se dieron 41 altas epidemiológicas. En el Hospital de Alcañiz se mantiene la cifra de tres ingresados que ya se notificó el lunes.

Estos resultados se corresponden con 1.286 pruebas PCR realizadas durante la jornada analizada. En total, en Aragón se han realizado 90.879 pruebas, de ellas 53.664 PCR. En total, Aragón contabiliza 870 decesos desde que se inició la pandemia por el virus que se originó en Wuhan.

La comunidad cuenta además con otros 10 positivos diagnosticados por tests Elisa, que no entran en la contabilidad de positivos que establece el Ministerio de Sanidad.

En los centros hospitalarios aragoneses actualmente hay 75 camas ocupadas por pacientes afectados por coronavirus o por sospecha del mismo -9 en UCI y 66 en planta-.

La Comunidad tiene 203 camas de UCI con respirador y 4.115 camas de hospitalización convencional lo que supone, teniendo en cuenta la ocupación de pacientes COVID y también los ingresos de pacientes de otras patologías, una disponibilidad del 60% de camas UCI y del 47% en las de hospitalización convencional.