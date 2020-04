Aragón permite al fin salir a los huertos

Aragón permite finalmente los desplazamientos hasta los huertos bajo ciertos supuestos y aplicando siempre las medidas de seguridad oportunas, como hacerlo de forma individualizada y bajo el criterio de mínima permanencia en el lugar. La Delegación del Gobierno en Aragón ha informado este martes de que el desplazamiento para el cuidado o la recolección de huertos particulares o de autoconsumo se encuentra autorizado bajo estos supuestos:

El cuidado o recolección de huertos de autoconsumo solo se puede considerar autorizado de manera excepcional en aquellos casos en los que, en atención a la situación socioeconómica del interesado, el consumo del producto de los mismos resulte imprescindible para atender a su subsistencia

en aquellos casos en los que, en atención a la situación socioeconómica del interesado, el consumo del producto de los mismos resulte Cuidado y alimentación de animales al considerarse causa de fuerza mayor.

Estas salidas se realizarán dentro del mismo término municipal, de manera individual y sin interactuar con otros usuarios que puedan estar realizando tareas de la misma naturaleza en fincas o parcelas colindantes. Además, la duración de la permanencia en estas explotaciones será la mínima indispensable y únicamente para realizar tareas exclusivamente agrícolas, teniendo que cumplir con las normas establecidas para la protección de la salud y la seguridad de los ciudadanos. En cualquier caso no está permitido el acceso a huertas ubicadas en segundas residencias.

Además, tal y como informa la Delegación del Gobierno en Aragón, todos los desplazamientos se realizarán con observancia de las normas dictadas por la autoridad competente, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la documentación que acredite la titularidad o derecho de explotación de dicha huerta.



Todo ello después de que una iniciativa impulsada desde el Matarraña, pero que rápidamente se extendió por buena parte de la provincia, lograse recoger a través del portal change.org más de 4.000 firmas para que pudiesen atenderse los huertos para autoconsumo. Además de las firmas a título individual, más de 300 asociaciones de todo Aragón respaldaron esta idea siempre, recordaron, desde la máxima responsabilidad. “Los huertos son en muchos de nuestros pueblos nuestro particular supermercado ya que aquí no hay grandes superficies, es una práctica histórica de autoconsumo, muy importante y que además no entraña ningún riesgo”, explicó Víctor Vidal, agricultor de La Portellada y vocal de la junta de la Red de Semillas de Aragón.

Vidal señaló que es altamente improbable encontrarse a nadie en la mayoría de pueblos de Aragón en los que la densidad de población es de las más bajas de Europa. “No estamos hablando de ir al huerto a hacer barbacoas, vamos a ser los primeros que denunciaríamos ese tipo de prácticas si se produjesen. Hablamos de que es importantísimo contar con ese producto de temporada y más en esta época del año”, añadió Vidal. Sin embargo quedan todavía en el aire algunos aspectos como el hecho de que mucha gente cultiva huertos que no son de su propiedad y son dejados por sus propietarios de forma tácita o con un simple contrato verbal.