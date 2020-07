Aragón prohíbe los paseos y limita las visitas en las residencias de los municipios en fase 2 «flexibilizada»

El Gobierno de Aragón vuelve a limitar las salidas y las visitas a los centros residenciales de las zonas de la Comunidad en fase 2 «flexibilizada» (Bajo Cinca, Cinca Medio, Bajo Aragón-Caspe, La Litera, Comarca Central, incluida Zaragoza capital, y los municipios de Barbastro y Huesca) así como la apertura de los hogares y centros de día para adaptarse a la nueva situación epidemiológica. El nuevo protocolo se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón este martes por la mañana (momento desde el que ya es efectivo) en sustitución del emitido hace justo una semana.

Se prohíben las salidas de las personas que viven en los centros de mayores o de discapacitados a la calle (salvo que existan razones médicas que así lo aconsejen). Los paseos deberán acotarse a los espacios exteriores del propio recinto, durante una hora y siempre con mascarilla.

Las visitas se mantienen, aunque se limitan a un solo familiar, con una hora de duración, preferiblemente en el exterior, con cita previa y cumpliendo todas las medidas de higiene y seguridad que indican los protocolos vigentes. El número de visitas semanales dependerá de la organización del centro. Las personas que acaben de ingresar en el centro o regresen a él tras una temporada con la familia no podrán recibir estas visitas en el plazo de 10 días, si bien su familia tendrá información puntual sobre su estado.

Los residentes podrán salir del centro para convivir unos días con su familia. El Departamento de Ciudadanía se ha replanteado la prohibición sobre estas salidas y las autoriza con los mismos criterios que se establecieron el 8 de julio, puesto que se valora que no hay un número significativo de brotes en las residencias de Aragón y el bienestar emocional que supone esta medida. De este modo, aquellos residentes sin síntomas y que no hayan tenido contacto estrecho con personas sospechosas de tener la enfermedad podrán salir del centro a visitar a sus familias, si bien estas salidas no pueden ser inferiores a un mes de duración.

Estas personas tendrán la plaza reservada y al regreso deberán realizarse un test para ratificar que son negativo en coronavirus y, en caso de que sea necesario, pasar diez días de aislamiento en los cuales podrán recibir visitas. En el caso de las personas con discapacidad, el tiempo mínimo de salida (con los mismos requisitos) será de 15 días. En ambos casos solo estarán exentas de aislamiento las personas que den negativo en una prueba serológica de alto rendimiento.

Los 31 hogares de mayores de la Comunidad estarán cerrados y no pueden ir abriendo sus puertas progresivamente como se había contemplado. De hecho, solo podrán mantener los programas de envejecimiento activo o comida a domicilio (aquellos que lo estuvieran prestando) y los servicios de fisioterapia, peluquería o podología, previa petición de cita, y con estrictas medidas de control.

Respecto a los centros de día, se cierran aquellos que están ubicados dentro de residencias y estos espacios tienen un plazo de tres días, desde la publicación de la orden, para acatar la medida. Los que se encuentran fuera de residencias, en un espacio propio, pueden mantener los servicios que prestaban hasta ahora (aquellos a los que se había permitido reanudar alguna actividad pueden seguir con ella) y los que llevan más tiempo en fase 2 y no habían podido, pueden mantener los servicios básicos de fisioterapia terapia ocupacional o podología que ya realizaban.

Ingreso de nuevos residentes

La nueva orden permite que –con todas las medidas de seguridad y aplicando todos los protocoles– se sigan produciendo nuevos ingresos en los centros residenciales de Aragón. Desde que a finales de mayo se autorizó esta medida, se ha admitido a 540 nuevos residentes en los centros de Aragón.

Las medidas que recoge el texto hacen especial hincapié en el cuidado extremo de la protección por parte de los trabajadores de los centros sociales, que deben contar con todo el material necesario para cumplir con los protocolos de seguridad e higiene.