Aragón realiza en la nueva ola de covid el doble de PCR que la media española

Aragón es la comunidad que, con diferencia, más ha aumentado la realización de pruebas PCR para detectar el covid en la última semana contabilizada-del 17 al 23 de julio-, momento en que comenzaron a duplicarse los contagios y se solicitó que nadie entrara ni saliera de Zaragoza ni su área metropolitana. El aumento porcentual es del 15%, más del doble que la media estatal, del 7% según datos del Ministerio de Sanidad. La región que sigue a Aragón, la de Murcia, lo hace con distancia (10%); y la comunidad que concentra junto a la aragonesa casi el 60% de los casos estatales, Cataluña, la subida de PCR se queda en el 9%.

Aragón realiza cada día alrededor de 3.000 PCR, lo que permite que se detecten un elevado número de asintomáticos, lo que ayuda a controlar mejor la propagación del virus. De los 502 casos notificados ayer, 206 no presentaban síntomas. Aragón es, además, la única comunidad que no realiza otras pruebas de detección más allá de los PCR.

Una «transparencia» para informar que Aragón va a mantener aunque «sea a costa de algún tipo de perjuicio reputacional» dijo ayer el presidente autonómico. Javier Lambán insistió en que el Ministerio de Sanidad debe obligar a todas las comunidades autónomas a aportar los mismos datos sobre la pandemia y así se lo dirá el viernes en la conferencia de presidentes que se celebrará en La Rioja.

Lambán aseguró que no quiere entrar en polémica con otras comunidades pero recordó que Aragón es más transparente que otras sobre los casos positivos, y seguirá siéndolo, aportando «cuántos son asintomáticos, cuántas PCR se han hecho o cuántos rastreos se han hecho». «Lo vamos a seguir haciendo porque entendemos que a largo plazo ese tipo de respuestas por parte de la administración acaban beneficiando a la comunidad», dijo ayer durante su visita a la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, que se ha habilitado como alojamiento para pacientes asintomáticos o con síntomas leves que no pueden aislarse en sus domicilios. DGA adelantó que habrá más espacios como este en más municipios, especialmente, con población de temporeros. Caspe fue la primera localidad en contar con una infraestructura habilitada para este fin, que sigue preparada aunque en estos momentos no tiene usuarios.

También molestó que en los medios estatatales no se especifique de qué zonas se habla cuando se informa de Aragón, donde hay áreas con muy pocos contagios. Esto ya está ocasionando problemas en el turismo en zonas como Teruel o el Pirineo, con índices mucho menores que las de la fase 2. La estocada fue que el viernes el informativo de TVE comparó los datos de contagio de Aragón con los de Estados Unidos y Brasil. El Gobierno de Aragón ya se ha dirigido a la presidenta de RTVE, Rosa María Mateo, exigiéndole responsabilidades, la apertura de una investigación y, en su caso, el cese del director de Información Enric Hernández después de que este viernes el telediario de TVE, en una noticia sobre el número de contagios de coronavirus, incurriera en una «grave y deliberada tergiversación de la realidad».

La DGA asegura que esta información ha causado un grave perjuicio a la imagen de Aragón y, sobre todo, a su sector turístico pese al «esfuerzo» de instituciones y empresarios por garantizar la seguridad sanitaria a los visitantes. Además, recordó que 28 de las 33 comarcas están en la nueva normalidad, entre las que se incluyen las del Pirineo, todas las de Teruel y buena parte de Zaragoza. «Con el dinero de los aragoneses se ha perjudicado deliberadamente los intereses de Aragón, quizá con el propósito de beneficiar a otros», aseguran.

260 rastreadores en Aragón

La comunidad aragonesa dispone en estos momentos de 260 trabajadores dedicados a la búsqueda y control de casos confirmados. Esta cifra supone una tasa de uno por cada 5.000 habitantes. En la última semana epidemiológica se investigaron 7.000 contactos estrechos. Según la consejería de Sanidad existe la posibilidad de nuevas incorporaciones según vayan surgiendo las necesidades. Ya se han incorporado a la sanidad aragonesa alrededor de 40 nuevos rastreadores desde que hace más de una semana se anunció el refuerzo de la Atención Primaria con la contratación de asistentes sociales debido que las bolsas de médicos y enfermeros se habían quedado desiertas.