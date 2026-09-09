Aragón reforzará con 36 plazas hasta diciembre los tribunales con competencias en violencia de género

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el programa de refuerzo de los tribunales con competencias en materia de violencia de género hasta diciembre. El acuerdo entre el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y la Dirección General de Justicia permitirá reforzar con 36 plazas (9 gestores procesales y 27 tramitadores procesales) los tribunales aragoneses con estas competencias y supondrá una inversión de 563.045,52 euros con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Está previsto que estos nuevos profesionales se distribuyan en los partidos judiciales de Huesca, con dos gestores y tres tramitadores; Zaragoza, con diez tramitadores y siete gestores; mientras que en Barbastro, Boltaña, Fraga, Jaca, Monzón, Teruel, Calamocha, Alcañiz, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea, La Almunia y Tarazona trabajará un tramitador nuevo en cada uno de ellos.

“Se trata de un importante refuerzo de personal y es un uso eficaz y muy útil de los recursos que el IAM recibe del Pacto de Estado y trabajaremos para que a lo largo de 2027 podamos seguir reforzándolo”, ha valorado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

Aumento de los procedimientos por violencia de género

Tal y como explican desde el Ejecutivo autonómico, los fondos del Pacto asignados a la Dirección General de Justicia van a aplicarse a varios proyectos. Uno de ellos es la realización de un programa concreto de actuación de refuerzos de personal en los tribunales y unidades con competencias en materia de violencia sobre la mujer para la tramitación prioritaria del procedimiento, desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2026.

Para ello, por resolución de la directora gerente del IAM de 24 de julio de 2026 se han adicionado 130.000 euros más procedentes de remanentes de la cuantía asignada del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para 2025, habiéndose completado para ello la correspondiente modificación presupuestaria.

"A la vista de que los procedimientos por violencia de género se han visto incrementados en los últimos años, es necesario contar con un refuerzo de personal, en forma de programa concreto de actuación, para aquellos órganos jurisdiccionales con competencias en la materia", concluyen.