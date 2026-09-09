Actualizado 19:33

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

09 SEP 2026|

Actualizado 19:33

Aragón reforzará con 36 plazas hasta diciembre los tribunales con competencias en violencia de género

Alcañiz y Caspe contarán con un tramitador nuevo cada uno. La medida incluye la contratación de 9 gestores procesales y 27 tramitadores procesales para todos los juzgados aragoneses

La vicepresidenta, Mar Vaquero, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. / DGA
La vicepresidenta, Mar Vaquero, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. / DGA

La COMARCA09 09 2026

Comentar

AlcañizCaspe

ActualidadIgualdadPolítica

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el programa de refuerzo de los tribunales con competencias en materia de violencia de género hasta diciembre. El acuerdo entre el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y la Dirección General de Justicia permitirá reforzar con 36 plazas (9 gestores procesales y 27 tramitadores procesales) los tribunales aragoneses con estas competencias y supondrá una inversión de 563.045,52 euros con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Está previsto que estos nuevos profesionales se distribuyan en los partidos judiciales de Huesca, con dos gestores y tres tramitadores; Zaragoza, con diez tramitadores y siete gestores; mientras que en Barbastro, Boltaña, Fraga, Jaca, Monzón, Teruel, Calamocha, Alcañiz, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea, La Almunia y Tarazona trabajará un tramitador nuevo en cada uno de ellos.

“Se trata de un importante refuerzo de personal y es un uso eficaz y muy útil de los recursos que el IAM recibe del Pacto de Estado y trabajaremos para que a lo largo de 2027 podamos seguir reforzándolo”, ha valorado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

Aumento de los procedimientos por violencia de género

Tal y como explican desde el Ejecutivo autonómico, los fondos del Pacto asignados a la Dirección General de Justicia van a aplicarse a varios proyectos. Uno de ellos es la realización de un programa concreto de actuación de refuerzos de personal en los tribunales y unidades con competencias en materia de violencia sobre la mujer para la tramitación prioritaria del procedimiento, desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2026.

Para ello, por resolución de la directora gerente del IAM de 24 de julio de 2026 se han adicionado 130.000 euros más procedentes de remanentes de la cuantía asignada del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para 2025, habiéndose completado para ello la correspondiente modificación presupuestaria.

"A la vista de que los procedimientos por violencia de género se han visto incrementados en los últimos años, es necesario contar con un refuerzo de personal, en forma de programa concreto de actuación, para aquellos órganos jurisdiccionales con competencias en la materia", concluyen.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Aragón-Teruel Existe reclama una moratoria para plantas de biogás y biometano

Pedirá también la paralización de la tramitación de los proyectos en proceso de autorización hasta que DGA establezca una ordenación específica para este tipo de instalaciones

Comentar

Aragón-Teruel Existe reclama una moratoria para plantas de biogás y biometano

Los bomberos forestales mantienen la huelga y este miércoles vuelven al SAMA

Es la segunda reunión con DGA en tres días y valoran «la voluntad de negociar». Este martes se volvieron a concentrar ante el Pignatelli

Comentar

Los bomberos forestales mantienen la huelga y este miércoles vuelven al SAMA

El curso escolar arranca en Aragón con récord de oferta y matriculados en Formación Profesional

Un total de 25.407 alumnos se matriculan en esta opción formativa, unos 2.000 más que el año pasado. Habrá 3 novedades en Utrillas y Valderrobres

1

El curso escolar arranca en Aragón con récord de oferta y matriculados en Formación Profesional

La DPZ aprueba por unanimidad el Plan Plus 2026 con 50 millones de euros para 1.152 actuaciones

La comarca del Bajo Aragón-Caspe recibirá un total de 1.924.944,09 euros para 31 proyectos distribuidos en sus seis localidades. La institución ha adelantado que la convocatoria para 2027 se incrementará...

Comentar

La DPZ aprueba por unanimidad el Plan Plus 2026 con 50 millones de euros para 1.152 actuaciones

APUDEPA reclama la revisión de la licencia municipal de demolición de la Central Térmica de Escucha junto con "medidas cautelares"

La asociación ha solicitado comprobar si la concesión es válida, tras argumentar que la infraestructura está incluida en el Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural del Plan General de Ordenación...

Comentar

APUDEPA reclama la revisión de la licencia municipal de demolición de la Central Térmica de Escucha junto con "medidas cautelares"

Marta Alquézar, concejal de Festejos de Alcañiz:«Los tributos son mi apuesta personal y una demanda de las peñas»

ENTREVISTA. La concejal realiza balance de los cuatro años detrás de la organización de las patronales de Alcañiz. Muestra su agradecimiento a todos los que le han ayudado durante todo...

2

Marta Alquézar, concejal de Festejos de Alcañiz:«Los tributos son mi apuesta personal y una demanda de las peñas»
Periódico del Bajo Aragón Histórico