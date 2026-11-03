El PP reclama que Teruel tenga «más voz» en el Congreso y pide centrar la campaña en los problemas de la provincia

El Partido Popular defiende que Teruel debería tener «más voz y protagonismo» en el Congreso y el Senado durante la próxima legislatura. En presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón reclamó este lunes durante la presentación de las cadidaturas del partido en la provincia centrar la campaña «en los problemas de los turolenses». «Necesitamos que nuestros representantes tengan una voz que se escuche», señaló Azcón, quien acusó al Gobierno de España de haber estado más preocupado por mantenerse en el poder que por resolver las necesidades de la provincia.

Durante su intervención, Azcón insistió en que la campaña electoral debe poner el foco en las reivindicaciones específicas del territorio. «Casi todos los partidos hablarán de infraestructuras ferroviarias o de carreteras, de corrupción o de vivienda, pero quiero pedirles a los candidatos del Partido Popular que hablen de Teruel y de los problemas de Teruel», manifestó.

Entre las cuestiones prioritarias situó la despoblación, su inclusión como criterio en el sistema de financiación, las ayudas al funcionamiento de las empresas, las infraestructuras y el Corredor Cantábrico-Mediterráneo. En este sentido, criticó el reparto de los fondos destinados a combatir la pérdida de población y aseguró que Cataluña recibe más recursos que la provincia de Teruel por este concepto.

La experiencia municipal, aval de los candidatos

Uno de los aspectos que Azcón quiso destacar de las candidaturas populares fue la experiencia de sus integrantes en la gestión municipal. El dirigente aragonés defendió que contar con alcaldes y alcaldesas supone una garantía de conocimiento del territorio y de capacidad para afrontar los problemas cotidianos de los ciudadanos. «Ser alcaldes significa tener experiencia, haberse dedicado a solucionar problemas de los vecinos, y estas elecciones van de eso», afirmó, contraponiendo la trayectoria de los candidatos del PP a quienes, según expresó, centran su actividad política en las redes sociales.

«Conocen Teruel, defienden Teruel, son de Teruel», subrayó Azcón, quien consideró que esa vinculación directa con los municipios permitirá trasladar con mayor eficacia las reivindicaciones de la provincia a las Cortes Generales.

El presidente del PP aragonés también dedicó parte de su discurso a la situación industrial y ferroviaria de la provincia. En particular, calificó el desarrollo del Nudo Mudéjar de Andorra como «un fracaso estrepitoso en la política industrial y de creación de empleo», al considerar que, años después del cierre de la central térmica, todavía no se ha materializado un proyecto alternativo capaz de compensar la pérdida de actividad.

En materia ferroviaria, denunció el trato que, a su juicio, recibe Teruel en el desarrollo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, especialmente en el tramo entre Teruel y Sagunto. Azcón vinculó las decisiones adoptadas sobre esta infraestructura con los responsables del Ministerio de Transportes, a quienes también atribuyó responsabilidades en los recientes accidentes ferroviarios.

El dirigente popular defendió que únicamente un Gobierno del Partido Popular atenderá las inversiones que necesita esta infraestructura para mejorar la competitividad de las industrias y las plataformas logísticas de la provincia. «Queremos que las decisiones que tiene que tomar Teruel en infraestructuras, en financiación y en despoblación sean las que tome un gobierno sensato, responsable, con profesionales», señaló.

Recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

El acto también estuvo marcado por el recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en Toledo. Azcón trasladó sus condolencias a los familiares y dedicó unas palabras a la exministra de Trabajo, Fátima Báñez, a quien recordó como una servidora pública.

El dirigente popular exigió responsabilidades políticas por la tragedia y cuestionó la continuidad del ministro de Transportes, Óscar Puente. En su intervención, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de supeditar cualquier posible dimisión a sus intereses electorales. «Posiblemente, mientras el todavía ministro le sirva a Sánchez de parapeto electoral, no dimita», afirmó Azcón, quien defendió que sean los ciudadanos quienes determinen en las urnas las responsabilidades políticas derivadas del accidente.

Alberto Herrero durante su intervención en la presentación de las listas del PP de Teruel. / PP

Herrero promete recorrer los 236 municipios de la provincia

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso y alcalde de Calanda, Alberto Herrero, aseguró que su compromiso con la provincia continuará con independencia del resultado electoral. «Pase lo que pase en las próximas elecciones del 29 de noviembre vamos a seguir estando, no nos vamos a ir, vamos a seguir defendiendo los intereses de los 236 municipios de la provincia», afirmó. Herrero avanzó que los candidatos populares desarrollarán una campaña de proximidad, recorriendo los municipios y manteniendo encuentros directos con los vecinos para explicar las propuestas del programa electoral de Alberto Núñez Feijóo.

«Vamos a ir puerta a puerta, municipio por municipio, y vamos a escuchar a la gente», aseguró. Asimismo, defendió la necesidad de un cambio de Gobierno en España que permita, según sus palabras, recuperar una gestión basada en la rigurosidad, la transparencia y la profesionalidad.

Emma Buj durante su intervención en la presentación de las listas del PP de Teruel. / PP

Emma Buj quiere llevar la voz del mundo rural a Madrid

La candidata al Senado, Emma Buj, reivindicó la necesidad de que Teruel recupere protagonismo en las decisiones del Gobierno central. «Queremos conseguir un gobierno que ponga a Teruel en el mapa y que la saque del olvido al que Pedro Sánchez la ha sometido», manifestó.

Buj presentó la candidatura popular como un equipo que combina experiencia y juventud, con una trayectoria vinculada a la gestión pública y al conocimiento de las necesidades del territorio. Su objetivo, señaló, será trasladar a Madrid la perspectiva del mundo rural y defender los intereses de una provincia marcada por los desafíos demográficos, económicos y de conectividad.