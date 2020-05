Aragón suspende las fiestas patronales hasta septiembre y pospone la apertura de piscinas a julio

Los municipios de Aragón no podrán abrir las piscinas municipales, como mínimo, hasta julio; y se quedan sin fiestas patronales y escuelas infantiles hasta septiembre. Así lo han acordado Gobierno de Aragón, diputaciones, ayuntamientos y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) han acordado este martes en una reunión. Este es el posicionamiento inicial aunque se volverán a encontrar el 3 de junio para volver a evaluar la situación y establecer nuevos criterios.

Esta decisión se ha tomado de forma unánime y ya fue consensuada previamente el martes en una reunión de la FAMCP con los municipios de más de 8.000 habitantes en la que estuvieron presentes los ayuntamientos de Alcañiz, Caspe y Andorra. Todos los ayuntamientos tenemos las mismas dudas y una misma máxima, lo primero es preservar la salud de nuestros vecinos. Lo que buscábamos en esta reunión es escuchar las opiniones de todos y definir unos criterios uniformes para todos, aunque cada ayuntamiento tiene la última palabra ya que son competencias municipales. Definir una normativa común y clara porque a veces con lo que se publica en el BOE nos surgen dudas”, explica Joaquín Noé, vicepresidente de la FAMC y alcalde de Ariño.

En cuanto a los alcaldes del territorio, todos están en la misma línea. El primer edil de Alcañiz, Ignacio Urquizu, expuso en el encuentro que en la capital bajoaragonesa solo harán lo que permitan las autoridades sanitarias y, aunque se de el visto bueno a determinadas actividades, serán “extremadamente prudentes” a la hora de decidir si las llevan a cabo. No obstante, en el caso de la piscina de verano trabajan como si se pudiera abrir en julio con las tareas de mantenimiento previas y contratando a los socorristas. Las fiestas de Alcañiz se celebran en septiembre por lo que no entran dentro de las recomendaciones de suspenderlas aunque, aún así, el Consistorio no ha realizado ninguna contratación. Tiene claro que, aunque se organicen, no es un año para “grandes gastos”.

En la misma línea se muestra su homóloga en Caspe, Pilar Muestieles. En su caso, ya suspendieron las Fiestas del Compromiso. “Es de sentido común que son inviables las grandes aglomeraciones. Aunque salgamos del estado de alarma y recuperemos una cierta normalidad tendremos que guardar las distancias y tomar precauciones. Según qué tipo de espectáculos serán totalmente inviables, cada municipio se tendrá que reinventar. Actividades sentados, cine de verano…la gente lo demanda pero deberá ser de otra forma”, apunta Mustieles.

Los ayuntamientos tienen la última palabra

En la cita, celebrada por videoconferencia desde la sede del 112 Aragón, se han abordado cuestiones de competencia municipal que preocupan a los entes locales de cara al verano. “La prudencia, el sentido común y la responsabilidad es lo que tiene que primar en cualquier decisión en estos momentos. A nivel individual y también a nivel institucional”, ha manifestado la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, quien ha alabado la disposición de todas las partes para plantear “no solo sus inquietudes, sino también propuestas”.

Bajo este criterio se ha decidido “concretado no abrir las piscinas en el mes de junio, siempre respetando la autonomía municipal”, según Pérez. Se ha optado asimismo por “suspender la fiestas patronales previstas para los próximos meses”, con el objetivo de “evitar situaciones de contacto personal”. “La sociedad aragonesa es sensible a la situación que estamos viviendo, hemos encontrado una cierta unanimidad en esto”, ha abundado la consejera de Presidencia. Y lo mismo con las escuelas infantiles.

Todos estos acuerdos se revisarán eso sí en 15 días “para no hipotecar el futuro con decisiones que ahora nos parecen lógicas pero que dentro de un mes pueden estar desfasadas”, ha concluido la consejera.

En la reunión han estado presentes el presidente de la FAMPC, Luis Zubieta (con otros cuatro representantes de este organismo, entre ellos su vicepresidente, Joaquín Noé); los tres presidentes provinciales –Juan Antonio Sánchez Quero, Miguel Gracia y Manuel Rando–; los alcaldes de Huesca y Teruel –Luis Felipe y Emma Buj–, y la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández.

Por parte del Gobierno de Aragón han participado, aparte de la consejera de Presidencia, los directores generales de Administración Local y Relaciones Institucionales, José Ramón Ibáñez y Ricardo Almalé; los secretarios generales técnicos de Educación y de Presidencia, Estela Ferrer y José Luis Pinedo, y el director general de Salud Pública, Francis Falo.

La reunión se ha producido ante las dudas planteadas por ayuntamientos y comarcas en las videoconferencias semanales de las Unidades de Coordinación Comarcal (UCOCAL), puestas en marcha con motivo de la crisis del coronavirus, y con el objetivo de alcanzar un punto de vista unánime por parte de las entidades locales aragonesas.