Arens de Lledó construirá dos pisos ante la falta de vivienda de alquiler

El Ayuntamiento de Arens de Lledó saca a licitación las obras de rehabilitación de un edificio donde se construirán dos viviendas de titularidad municipal con el objetivo de destinarlas para alquiler y paliar así la crónica falta de vivienda de este tipo que sufren muchos municipios, especialmente en la comarca del Matarraña. El consistorio se pone manos a la obra gracias a un FITE de 120.000 euros y 15.000 euros de fondos propios del consistorio.

Está previsto que los trabajos concluyan antes de junio del año que viene. El resultado serán dos apartamentos de 50 metros cuadrados y uno de ellos contará con un garaje. Los edificios se encuentran en la Calle Alta. Las obras suponen una reforma integral del edificio que se encuentra en grave estado de deterioro, y el objetivo es construir dos pequeños apartamentos individuales en dos plantas, ambos contarán con un dormitorio, aseo y cocina.. «Tenemos una gran demanda. Casi todos los días viene gente preguntando por viviendas, son posibles nuevos vecinos que no pueden asentarse en el pueblo, por eso vemos fundamental esta iniciativa», explicó Xavi Cortés, alcalde de la localidad.

El consistorio espera tener listas las obras en junio. /N.A.

La tendencia en la subida de población que se inició en 2020 no solo se ha consolidado si no que continúa imparable. En 2020 Arens de Lledó contaba con 205 habitantes. La cifra ascendió a 221 en 2021 y esta semana se han alcanzado los 240. La adjudicación de las obras se llevará a cabo en los próximos días. El inmueble se adquirió a un particular finales de junio por 21.000 euros de los cuales DPT aportó 16.800 a través de la línea de ayudas que habilitó para tal efecto. Una vez finalizadas, se sumarán a las cuatro viviendas de alquiler municipal de las que ya dispone el consistorio, acogiendo a un total de seis familias. «Apenas tenemos oferta de este tipo y lo que queremos es ofrecer vivienda estable. No todo el mundo puede o quiere comprar. Por ello es primordial que exista alquiler», añadió Cortés.

Valjunquera espera nuevos inquilinos

A pocos kilómetros, en Valjunquera, la iniciativa que tomó el consistorio hace varios meses está a punto de dar sus frutos. El consistorio tendrá lista la rehabilitación de dos viviendas de alquiler que adquirió a principios de año. Está previsto que los primero moradores entren a una de las viviendas en las próximas semanas. En el segundo caso será en diciembre cuando se instale otra familia. El consistorio llevó a cabo la rehabilitación y renovación de moviliario de ambos inmuebles e incluso instaló calefacción de aerotermia. «Contamos ya con 3 familias interesadas. Los inquilinos van a ver cómo su factura energética se va a ver reducida gracias a esta inverión», explicó Susana Traver, alcaldesa de Valjunquera.

Asimismo, el ayuntamiento adquirió un solar de 1.600 metros cuadrados en el que el consistorio pretende constriuir 4 pisos de 2 y 3 habitaciones y, la superficie restante, venderlas a un precio módico para que los interesados puedan construirse su casa. El consistorio cree que necesitará de una inversión de entre 400.000 y 500.000 euros. «Es una inversión y un proyecto muy ambicioso pero que consideramos muy importante y un empeño de este consistorio para contribuir a que haya vivienda suficiente para todos los que quieren vivir aquí», añadió Traver.