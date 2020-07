Arens de Lledó contará con una novedosa piscina integrada en el entorno natural

Integrada y respetuosa con el medio natural y patrimonial que la rodea. Así será la futura piscina municipal de Arens de Lledó cuyos trabajos de construcción comenzarán en los próximos días. Se trata de la primera fase de un ambicioso proyecto que se dilatará durante varios ejercicios y que pretende dotar a la localidad matarrañense de una infraestructura que pretende ser referente en todo el territorio.

El Consistorio acondicionará una finca muy próxima al casco urbano llamada «Las Eras», concretamente a la zona Norte bajo el templo parroquial. La originalidad de esta infraestructura estribará en que se emplearán materiales sostenibles, descartando el típico vaso con azulejos. Se utilizarán materiales como caucho, cuarzo y rocas con tonalidades típicas de la zona que mimetizarán con el bello entorno natural que rodea a la villa, simulando un lago.

Lo cierto es que la localidad no dispone hasta el momento de unas piscinas municipales. Vecinos y visitantes hacen normalmente uso de las extraordinarias zonas de baño natural como El Galeró que ofrece el río Algars. Sin embargo en años de extrema sequía, como los vividos en los dos últimos periodos estivales, las zonas de baño pueden llegar a presentar un caudal muy escaso lo que no hace atractivo el baño en este tipo de zonas naturales.

Por ello desde los sucesivos consistorios plantearon en los últimos años la idoneidad de equipar a la población de una piscina pública. Otra de las particularidades del proyecto que se va a empezar a ejecutar es que el actual consistorio decidió someter a votación popular el 30 de agosto de 2019 -entre otras cuestiones de importancia para el municipio- entre sus vecinos el modelo de piscina, resultando ganador el actual planteamiento de piscina integrada en el entorno natural y con materiales sostenibles. «Recogimos el testigo de anteriores corporaciones municipales que plantearon ya la necesidad de construir unas piscinas. Pero decidimos además someter a votación el tipo de piscinas a construir», explicó Xavier Cortés, alcalde de Arens de Lledó.

De este modo el consistorio iniciará la primera fase de este ambicioso proyecto que está previsto que se alargue varios meses y que será posible gracias a una subvención del FITE que roza los 90.000 euros. Para ello se pusieron en contacto con una empresa dedicada a este tipo de proyectos. Desde el consistorio apuntaron a que es un proyecto de legislatura y que se alargará durante varias fases, por lo que, con toda seguridad, no será posible abrir las piscinas tras la conclusión de esta primera fase. Quedarán pendientes la construcción de la piscina infantil y el adecuación de varios espacios. Sin embargo el Ayuntamiento no descarta poder abrir las piscinas, con los servicios mínimos, el próximo verano. Algo que, tal y como apuntaron, no será fácil e irá sujeto a la ejecución de nuevas fases de construcción. «Pensamos que debíamos de impulsar un proyecto diferente y por ello, tras el respaldo de nuestros vecinos, decidimos apostar por este modelo de piscina», añadió Cortés.

Lo cierto es que este proyecto pretende ir mucho más allá de la construcción de la piscina. Una vez finalizadas las distintas fases de construcción, cuya primera fase debe finalizar a finales de agosto de este año, el consistorio quiere que el nuevo espacio albergue además una zona de recreo con zonas de paseo, un parque y zonas de ejercitación con distintas máquinas dirigidas especialmente a la tercera edad. Asimismo, se habilitará un auditorio al aire libre, una zona de aparcamiento con espacio para autocaravanas y se pretende poder dotar al municipio con una zona de helipuerto. «Queremos que sea una zona para disfrute y uso de los vecinos de la localidad y que quede totalmente integrada en el entorno natural y patrimonial del pueblo», añadió Cortés.