Ariño invertirá 300.000 euros en mejorar los servicios de su residencia

La residencia La Solana de Ariño mejorará gran parte de sus servicios gracias a una inversión de casi 300.000 euros provenientes del FITE con los que el Ayuntamiento quiere instalar climatización, ampliar el almacén de la cocina y habilitar una sala office para visitas, entre otras actuaciones. Los trabajos, que beneficiarán a sus 52 usuarios, ya se han licitado con el objetivo de que estén completados el próximo mes de junio.

El centro, además, todavía sigue teniendo una amplia lista de espera de hasta 45 vecinos frente a la cual continúa existiendo la «perspectiva de una futura ampliación» para la que «se está trabajando». «La idea es lograr esa futura ampliación. Estamos trabajando con interés y mucha voluntad, pero por ahora vamos a realizar esta otra gran inversión con la que se mejorarán la calidad de los servicios existentes», destaca Carlos Ros, alcalde de Ariño.

La residencia de Ariño no cuenta con aire acondicionado en ninguno de sus 35 dormitorios y ese es uno de los principales problemas que precisamente se quiere solucionar con esta mejora. Cuando esta fue construida en los años 2000 no se contempló la instalación de climatización en ninguna de las estancias, aunque con el paso de los años sí se fueron colocando esta clase de aparatos en cocina y zonas comunes, las cuales «soportan temperaturas más altas durante los meses de verano». No obstante, el calor extremo de estos últimos años, cuando «se han llegado a registrar temperaturas interiores en la residencia de hasta 31ºC», ha hecho que su instalación se convierta en una medida indispensable tanto para usuarios como para el propio personal de servicio. «Es una actuación totalmente necesaria dada la situación de cambio climático actual y las previsiones para los próximos años», detallan en la memoria que justifica los trabajos.

Frente a ello, se propone instalar bombas de calor de volumen de refrigerante variable en el interior de los dormitorios de planta baja, y primera del edificio, para poder mantener una temperatura mínima de confort (25/27ºC) durante los peores momentos de la estación estival, tal y como detalla el proyecto de obra.

Por otra parte, la reforma también contempla la construcción de un almacén general, dado que actualmente tampoco se cuenta ni con una sala habilitada para ello específicamente ni con las dimensiones adecuadas. También se quiere ampliar el almacén de la cocina, así como la instalación de una nueva cámara frigorífica que se unirá a las otras dos ya existentes. «Son aspectos en los que nos quedamos ya cortos. Y más teniendo en cuenta el nivel de usuarios. Por eso se deben ampliar», concreta Ros.

Además, se habilitará una sala office donde las visitas puedan estar con los residentes y se dará una capa de pintura general por toda la instalación. En el exterior, por su parte, se prevé la construcción de una zona de paseo y descanso para «facilitar que los residentes tengan zona de tránsito para dar paseos».

Ampliación Balneario

El Consistorio ha sacado a licitación esta actuación mientras está pendiente de sacar los pliegos de la licitación de la ampliación del Balneario, otro de los grandes proyectos para estos próximos años. «Tenemos un presupuesto aproximado de 5 millones, y estamos pendientes de firmar un convenio con Endesa por el nudo Mudéjar en el cual aportarían 1,8 millones de euros. Se nos quedaría una inversión muy importante», concluye Ros.