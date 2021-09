Ariño llora la pérdida de Marina Cueto, baluarte de la lucha minera y referente en el pueblo

Los adjetivos se quedan cortos para definir a Marina Cueto, una de las vecinas más queridas de Ariño en la lucha minera y en muchos otros ámbitos. Trabajadora incansable, defensora de su pueblo y la mujer que nunca perdía la sonrisa son algunos de los muchos calificativos que le han dedicado allegados que este jueves le daban el último adiós en Ariño. Cueto falleció de forma repentina tras sufrir un derrame cerebral y su marcha “ha sido un golpe durísimo que no nos creemos”. Joaquín Noé no recuerda un entierro tan multitudinario en el pueblo. Además de como alcalde, su relación con Marina Cueto es de vecino y minero. “Es una trabajadora incansable y siempre ha estado al frente de todas las luchas hasta el final. Como hija, mujer y madre de mineros su apoyo ha sido incondicional”, explica. “Su lucha fue más allá porque era así con todo y siempre estaba la primera cuando le hablabas de cualquier evento para organizar en el pueblo daba igual de lo que fuera, estaba volcada en todo”, añade Noé.

La entidad de Cueto es tal que prevalece por encima del establecimiento que regentaba junto a su familia y no todo el mundo sabe que se llama Hostal Los Cinco Arcos. “Siempre ha sido el Hostal de ‘la Marina’ y allí vamos todos, no podemos creer que no vaya a estar”, apunta el edil. Las condolencias por su pérdida han llegado de muchas maneras y una de ellas es a través de las redes sociales. En una de las fotografías compartidas aparece ella cantando junto a Joaquín Carbonell y Puchuli, otro ariñero minero muy querido y ambos recientemente fallecidos. “Íbamos muchas veces con Carbonell cuando venía por la zona y decía de ir a comer allí y siempre se montaba algo improvisado con la guitarra”, recordó sonriendo Noé.

Mujeres del Carbón de Aragón: «Se nos ha ido nuestro baluarte»

El hostal fue y sigue siendo el cuartel general de mucha gente. Desde los trabajadores de las minas y ahora de las empresas cercanas hasta de asociaciones y movimientos. Fue allí, alrededor de una de las mesas del comedor donde se constituyó la agrupación de Mujeres del Carbón de Aragón entre 2010 y 2012, los años de mayor agitación en la última revuelta minera. “Hemos perdido a nuestro baluarte”, dice Mª Ángeles Manzano. La andorrana fue una de las allí presentes y destaca de Marina “su sonrisa y su lucha sin descanso”. Ella, dice, “nos arrastraba a las demás y cuando los ánimos estaban más decaídos siempre tenía esa frase oportuna de ‘venga que hay que seguir’, hemos aprendido mucho de ella en esto y en otras cosas y era una gran persona”, añade. “Nos va a costar asimilar esto, es un antes y un después… Solo hay que ver que se le ha despedido con el himno a Santa Bárbara”, concluye Manzano.

También ha sido cuartel general para quienes tienen la tarea de recoger esas reivindicaciones para que se entere en mundo entero. Para los medios de comunicación, el hostal y la propia Marina han sido la visita obligada al paso por Ariño ya sea para informar o para conversar con ella. “Siempre te atendía con una sonrisa y los ánimos los daba ella cuando flaqueaban las fuerzas”. Así la recuerda María Quílez, redactora jefe de La COMARCA y quien realizó la cobertura de la lucha minera. “Tenía una puerta abierta con su hostal y restaurante y, además del empleo que mantenía, allí tenía cabida todo el mundo. Ella siempre hacía gala de su carácter tan amable que te hacía sentir en casa y es difícil hacerse a la idea de que no está”, añade. Por su implicación, Quílez fue nombrada pregonera de Ariño en 2013 y también en ese pregón tuvo palabras para Cueto desde el atril en la plaza del pueblo.

La misma plaza que fue escenario tantas veces de manifestaciones y concentraciones, de encierros de mineros y en todo siempre en primera fila estaba Marina Cueto. Lo mismo en su pueblo que se desplazaba a otros o a Madrid, ciudad donde las Mujeres del Carbón de Aragón y del resto de zonas mineras acudieron al Senado en 2012. Deja una familia de sangre extensa –son cuatro hermanos- en Ariño, Zaragoza, Madrid y Barcelona. También en Andorra, empezando por el propio alcalde Antonio Amador, quien ha tenido palabras de recuerdo como edil y como sobrino. La lucha en defensa del carbón no entiende de fronteras, es una manera de vivir, un sentimiento ahora doloroso que trata de sosegar una familia minera repartida por media España y que despide a Marina Cueto, una de sus luchadoras.