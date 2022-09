Aliaga: «El GP de Aragón se mimetiza con el entorno y es un valor añadido que se aprecia fuera»

¿Cómo prevén este Gran Premio de Aragón de la vuelta a la normalidad después de dos ediciones con restricciones?

A ver si conseguimos batir todos los récords. El cielo ha estado nublado en los días previos y eso no me gusta porque cuando se anuncian variaciones en el tiempo el público se contiene. Espero que se confirme la buena climatología para el fin de semana y que tengamos un GP brillante, para eso apostamos por traer a Aragón la prueba top del motociclismo. El Mundial es el evento deportivo más importante que se celebra en la comunidad y desde el Gobierno de Aragón apostamos por él por su proyección deportiva, organizativa, de territorio, de comunidad, de la gente y su internacionalidad.

Con Marc Márquez confirmado, ¿qué previsiones de público manejan?

Vamos a esperar a que se vayan despejando todas las cuestiones meteorológicas. He estado hablando con el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, porque estábamos pendientes de Márquez y su reaparición es una magnífica noticia para el deporte, los aficionados y el circuito porque va a ayudar a animar al público. Tenemos que conseguir atraer a los aficionados porque ya hemos demostrado que tenemos una sobrada capacidad de ofrecer un excelente trato gracias a nuestro sector hostelero y de servicios; y está garantizado el espectáculo deportivo en un circuito excepcional.

¿Qué significa el GP para el territorio?

El mundial llega después de un año con polémicas pero con el GP renovado hasta 2026 y con al menos tres carreras confirmadas en cinco años. ¿Ya saben cómo irá el calendario?

Explíquese.

Frente a una gran ciudad e infraestructuras potentes ofrecemos unos ingredientes que nos aportan un plus. La organización, el trato, los servicios… cuando el GP llega a Alcañiz se mimetiza con la gente, el paisaje y la hostelería… eso aporta un valor añadido. Lo hemos comentado con los equipos, no es lo mismo ir a un hotel de siete plantas y desplazarte una hora del circuito que hospedarse en un pequeño alojamiento de turismo rural y en diez minutos llegar al circuito después de desayunar unas tostadas de jamón con aceite. Esa cercanía y calidad se valora.

Cuando anunciaron la renovación hasta 2026 se adelantó de que habría GP al menos este año, en 2024 y 2026 pero el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, asegura en una entrevista que no está descartado que haya una prueba en 2023.

Es que el acuerdo es por un mínimo de tres carreras de 2022 a 2016 sin especificar las anualidades, está abierto. Juegan factores de calendario internacional pero nosotros aquí estamos. Motorland no va a perder el nivel de competición, también tenemos el acuerdo del consejo para renovar las Superbikes y la FIM Junior GP.

Hace un mes firmó la contratación del nuevo gerente, después del cese del anterior director por dos escándalos de gestión por gastar sin autorización 94.300 euros en la remodelación de su despacho y en dos másteres. ¿Qué impresión le ha transmitido Miguel Ángel Cobo?

Llega con mucha ilusión y después de un proceso de selección serio y transparente en el que ha competido con 45 candidatos. Hay que darle un periodo de adaptación pero mi equipo ya está trabajando con él sin ningún problema. Se trabaja en equipo entre Industria, el IAF y Motorland. Sobre todo espero que hayamos acertado en la elección porque como se ha demostrado un director de un circuito es una figura clave a la hora de que no se transmitan cuestiones que perjudiquen la imagen. Somos una empresa pública y tenemos que ser escrupulosamente cuidadosos con la imagen que trasladamos.

Más allá de su cese, ¿se le ha exigido al anterior gerente que devuelva el dinero del máster que financió sin el visto bueno del consejo de administración?

Vamos a ser claros, las obras están hechas, no podemos arrancarlas y que se las lleve; y el máster es un asunto que nadie en el consejo de administración planteó. Se tomó la decisión de cesarlo por pérdida de confianza y ahí se terminó. Si era adecuado, si actuó con mala fe… todas esas cuestiones en las que se valora el comportamiento de las personas yo no las voy a juzgar porque hay que analizarlas con mucha más calma. Esa etapa se debe borrar de la memoria. Se cesó al gerente y se han aplicado las cláusulas correspondientes por la pérdida de confianza y no hay más que hablar; ya estamos en otra fase.