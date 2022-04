El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, defiende que Andorra-Sierra de Arcos es una de las comarcas «mejor dotadas» económicamente hablando para enfrentar el proceso de Transición Justa. Así lo ha afirmado este jueves en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón durante su comparecencia solicitada por el grupo de Ciudadanos, precisamente para informar sobre la situación en la que se encuentran las Comarcas Mineras tras el cierre de la Térmica en Andorra. La oposición le ha recriminado en bloque «el retraso» del Convenio y la «falta de proyectos» que aseguren el futuro para el territorio.

Durante su intervención Arturo Aliaga ha defendido que «no está fallando ningún compromiso político ni de dineros«, pero sí ha admitido «un poco de retraso». «Se desarrollan 9 proyectos declarados de Interés Autonómico, cuatro de ellos en Andorra y su comarca», ha avanzado, sin dar más detalles. Ha remarcado también los planes Miner y los FITE como complementos «esenciales» en el proceso.

El consejero de Industria ha recordado que en el proceso de la Transición Justa «confluyen varios factores» y ha defendido «el despliegue de fondos» que se está haciendo en la provincia para alcanzar los objetivos en esta materia. Se ha referido, por ejemplo, a los 91 millones de euros destinados a 34 municipios-convocados a finales del año pasado- para las infraestructuras municipales en zonas de transición justa o en la «apuesta decidida» por el nudo de Andorra con los 11 proyectos que han optado al concurso de los 1.202 MW que dejaron libres la Térmica después de su cierre en junio de 2020. «Estamos poniendo toda la carne en el asador. Hay 22 nudos afectados en España por el cierre de centrales, el primero sacado a concurso es el nudo de Andorra. Hay pocas comarcas en Aragón que tengan ahora mismo la misma capacidad de fondos con los que se puede hacer cosas grandes y transformadoras», ha defendido.

Ante las críticas se escudaba también en los datos de población y paro, alegando que el trabajo del ejecutivo «está funcionando». Ha comparado los datos comarcales de población del año 2020 y 2021, habiendo descendido «solamente» en 41 habitantes, de 9.777 a 9.736. A nivel municipal se pasó de 7.345 a 7.327 vecinos en la misma acotación temporal. El paro también descendió de 512 a 390 a nivel comarcal y de 457 a 289 a nivel local, según los datos que ha aportado desde la tribuna del parlamento aragonés «Saquen sus propias conclusiones. Algo estaremos haciendo bien».

Domínguez (Cs) rebate a Aliaga: «No hemos cumplido con Andorra»

El diputado autonómico de Ciudadanos, quien pidió la comparecencia de Aliaga, se ha mostrado mucho más pesimista respecto al proceso de Transición Justa. «Ni justa, ni injusta. Simplemente no hay transición», sentenciaba.

Durante su intervención no ha echado «toda la culpa» al consejero Aliaga- pero sí la «responsabilidad»-, y ha arrojado fuertes críticas hacia la Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien «no ha cumplido» con Andorra y su entorno, según ha denunciado. «Si yo fuera un habitante de la Cuenca Minera y viera como les hemos engañado·…», profería desde la tribuna.

Asimismo, ha recriminado al Consejero las promesas y empresas «que no llegan», como por ejemplo los 600 millones comprometidos por la ministra Ribera para los territorios afectados por la descarbonización, al mismo tiempo que se mostraba reticente ante la llegada del Nudo Mudéjar. «Esperemos que esos 11 proyectos se lleven a cabo pero como le he expuesto ¿me lo creo o no me lo creo? porque los hechos hasta el momento… esto es de carnaval».

Respecto a los datos de población Domínguez pedía «altura de miras» y comparaba el año 2014 con la situación actual. «En el 2014 había 9.000 habitantes en Andorra y ahora hay 7.400. Ha ido a menos. A lo que cerró la central estaba ya en mínimos». «Todo lo que nos comprometimos no se ha hecho».