Arturo Aliaga: «Nuestra pelea continua es traer proyectos a Motorland»

Un año más tenemos aquí el Gran Premio de Aragón de MotoGP, ¿qué significa para el territorio?

Yo creo que está claro. Ya el año pasado llegamos a celebrar seis grandes premios del calendario internacional sin público, y eso se dejó notar en nuestro sector hostelero simplemente con la presencia del staff… Este año lo hacemos con público. Está todo preparado. A ver si finalmente esas 20.000 personas que tenemos de aforo vienen, Motorland se llena y supone otra inyección económica a la comarca y también más allá, porque transciende del Bajo Aragón. El otro día en una reunión con Carmelo Ezpeleta me decía que no hay habitaciones disponibles y que están satisfechos. Hay siempre esa sensación de que el Gran Premio de Aragón es un premio simpáticamente atractivo para los pilotos, porque están muy en contacto con la gente, están repartidos por el territorio, se insertan en esos pequeños hoteles, restaurantes, alojamientos… y eso es un valor añadido que tenemos y que no podemos perder.

Dice mucho esto de la identidad bajoaragonesa…

Sí, ya lo sabemos. Motorland tiene las dos capacidades: la capacidad técnica como circuito de organizar un Gran Premio y la capacidad social, hotelera y de servicios para que eso sea un éxito. Esto identifica al territorio con un marchamo muy especial a nivel internacional y refuerza también su capacidad de atracción turística.

Regresa el público aunque lejos del aforo máximo de 100.000 personas. Esta llegada de visitantes viene a favorecer económicamente a todo el territorio...

Es una mancha de aceite que se extiende. Hay gente que reserva hoteles hasta en Caspe y cuando vuelve del circuito va a dar una vuelta, compra, come… Es decir, no es solo Alcañiz, sino que se extiende a Andorra, Calanda, Alcorisa… Además, el mundo del motociclismo es un mundo muy especial. Yo conozco moteros que se toman estos días como unas vacaciones y aprovechan para hacer turismo en la zona, conocer las riquezas del territorio, sus recursos… El público que asiste a estos Grandes Premios es un público especial, tiene una forma concreta de entenderlo todo y es muy fiel a las pruebas deportivas. Por ejemplo, aquel que va a ver la Fórmula1 normalmente no interacciona tanto porque en grandes ciudades como Barcelona, ¿cómo vas a interaccionar si a veces el hotel está en medio de la ciudad? Pero en este caso concreto conozco mucha gente que está en el territorio, conviviendo y disfrutando estos días de la gentileza y esa capacidad de servicio que tienen los bajoaragoneses y vecinos de las comarcas limítrofes.

El pasado año el Gobierno de Aragón no tuvo que pagar canon por MotoGP al no haber público. Este año, con aforo limitado al 20%, ¿qué ha ocurrido?

Nosotros tenemos firmado un Gran Premio y no es culpa de Dorna que se haya determinado el límite del aforo. Estamos ultimando algún fleco a ver si hay alguna rebaja, pero lo comentaremos cuando se haya producido la negociación definitiva. Faltan algunos flecos pero puede haber una atención especial para que no haya que pagar todo lo estipulado en el contrato por esta cuestión. Aunque, reitero y repito, Dorna no tiene la culpa porque el Consejo de Seguridad es quien fijó el aforo y es una decisión que se ha tomado aquí y no en otros Grandes Premios, con o sin mascarilla. Nosotros seguimos hablando con Dorna y vamos a ver si hay un trato especial al tener el aforo limitado.

¿Cuál es el precio estipulado por contrato?

Son, más o menos, 8 millones más IVA. Es decir, 9,6 millones de euros. No sé si recuerda, pero ya hicimos una ampliación de capital de 9,6 millones de euros para asegurar la celebración del Gran Premio de Aragón del presente año 2021. Ahora ahí estamos, intentando que Dorna nos haga un trato especial y rebajemos ese importe en una cantidad que sea importante para Motorland.

También se está en negociaciones para renovar el contrato con Dorna…

Sí, el contrato acaba en 2021. Se firmó y ahora hay que negociar. ¿Se acuerda de aquello famoso de celebrar 3 de 5 Grandes Premios? Ahí estamos, trabajando en un contrato de 3 o 4 de 5 y esos son los flecos que faltan por cerrar.

MotoGP es tan solo una de las muchas competiciones que acoge el complejo del motor, ¿qué tal considera que está funcionando Motorland más allá de esta cita anual?

Todavía estamos trabajando en la recuperación total de la actividad con el tema de la pandemia pero, efectivamente, Motorland también es un circuito de pruebas. Hay visitas constantes y desde luego no es solo un Gran Premio. Yo creo que el circuito ya tiene un marchamo internacional pero los grandes fabricantes o los grandes sponsors del sector del automóvil también están en un mal momento. No se están vendiendo automóviles al ritmo que quisiéramos. Ahora hay una crisis con los componentes y está habiendo retrasos en las entregas. Entonces, en los fabricantes también se ha notado un poco la disminución de los gastos y hay orientaciones donde estamos también trabajando para ofrecer el circuito, porque todo va hacia el coche eléctrico. Yo estoy satisfecho porque no es: ‘acaba el Gran Premio, se cierra el circuito y nos vemos al siguiente año’. El circuito está abierto hay pruebas y test prácticamente todos los días. Luego tenemos el Parque Tecnológico y bueno, a ver si nos sale alguna cosa en la que estamos trabajando con algún fabricante para hacer pruebas reales para la homologación de vehículos. En fin, ahí estamos, peleando porque hay oferta de otros circuitos tradicionales y a veces es difícil meter la cabeza. Esa es la pelea continua, intentar captar proyectos y traerlos a Motorland.

Motorland ha demostrado su valor en estos años que lleva en funcionamiento...

Sí, sí, sí. Yo presumo de que es uno de los mejores circuitos que hay en España si no es el mejor. La parte intangible del trato es un valor añadido, y el otro es que tenemos un banco de pruebas de tierra, de velocidad… porque hay más de un circuito. Además estamos haciendo ensayos de homologación junto al Parque Tecnológico con los convenios que tenemos con la Universidad de Zaragoza. Se hacen ensayos de choque, de góndolas de protección, etc., etc. Yo creo que Motorland ya tiene una imagen de marca bien ganada y eso es lo que tenemos que conseguir mantener.

Aprovechando que le tenemos y estando tan cerca de Andorra, ¿cómo va el proceso de la reconversión minera y cuándo se van a firmar los convenios de Transición Justa?