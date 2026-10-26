El MITECO anuncia ayudas de hasta 20.000 euros para prevenir incendios forestales en pueblos de menos de 5.000 habitantes

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado el trámite de audiencia e información pública de una nueva línea de subvenciones destinada a mejorar la protección de los pequeños municipios frente a los incendios forestales. La iniciativa contará con un presupuesto de 20 millones de euros y estará dirigida a ayuntamientos de localidades que no superen los 5.000 habitantes, por lo que también podrán optar a estas ayudas numerosos municipios de la provincia de Teruel.

La medida, impulsada por la Secretaría General para el Reto Demográfico, busca reforzar la seguridad de la población y la capacidad de respuesta de los ayuntamientos ante los incendios forestales, especialmente en aquellos territorios que presentan una mayor exposición al fuego y cuentan con menos recursos para afrontar las tareas de prevención.

Según las estimaciones del Ministerio, alrededor de 1.800 municipios podrán beneficiarse de estas subvenciones, cuya cuantía oscilará entre los 8.000 y los 20.000 euros, dependiendo del número de entidades singulares de población existentes en cada término municipal.

Prioridad para los municipios más afectados por los incendios

Las ayudas se concederán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, en el que tendrán prioridad los municipios con mayor riesgo de incendios forestales. Para establecer el orden de concesión se utilizarán criterios objetivos basados en los datos oficiales de la Estadística General de Incendios Forestales. En concreto, se dará prioridad a los municipios que hayan sufrido incendios con más de 500 hectáreas de superficie forestal afectada durante la última década. Posteriormente, se tendrá en cuenta el índice de siniestralidad forestal registrado en ese mismo periodo.

Este sistema de valoración pretende dirigir los fondos hacia las localidades que han experimentado una mayor incidencia de los incendios y que, por tanto, presentan mayores necesidades de prevención y protección.

Ayudas para elaborar planes de prevención y mejorar la seguridad

Las subvenciones permitirán financiar tanto la redacción de nuevos planes municipales de actuación frente al riesgo de incendios forestales como la revisión y actualización de los ya existentes. Además, los ayuntamientos podrán destinar los fondos a ejecutar medidas preventivas contempladas en estos documentos, una posibilidad incorporada tras las aportaciones recibidas durante la consulta pública previa celebrada en septiembre.

Entre las actuaciones que podrán recibir financiación figuran los trabajos de reducción de vegetación combustible, la mejora de las vías y sistemas de evacuación, la instalación de mecanismos de aviso a la población y las actuaciones de protección en las zonas de contacto entre los núcleos urbanos y las áreas forestales. También se contempla la mejora de infraestructuras de apoyo a los servicios de extinción y protección civil, con el objetivo de facilitar la intervención de los equipos de emergencia en caso de incendio.

Tramitación urgente para llegar a las próximas campañas

La nueva línea de subvenciones será gestionada por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), entidad adscrita al Instituto para la Transición Justa del MITECO. El Ministerio ha optado por tramitar la orden mediante el procedimiento de urgencia para acelerar la puesta en marcha de las ayudas y facilitar que los ayuntamientos puedan contratar la elaboración de sus planes y ejecutar las actuaciones preventivas antes de las próximas campañas de incendios forestales.

Por el momento, las subvenciones todavía no están abiertas para su solicitud, ya que la normativa que regulará su concesión se encuentra en fase de audiencia e información pública. El plazo para presentar observaciones y aportaciones al proyecto permanecerá abierto hasta el 4 de noviembre de 2026. Las personas, administraciones y entidades interesadas podrán remitir sus propuestas al correo electrónico bzn-comurd@miteco.es.

Con esta iniciativa, el Gobierno pretende mejorar la preparación de los municipios rurales frente a una amenaza que afecta especialmente a los territorios con amplias superficies forestales, dispersión de población y recursos municipales limitados.