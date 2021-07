Aliaga sobre las dimisiones de la Fresneda: «No me han planteado esta inquietud por las renovables. Se aprobarán los parques legales»

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha asegurado este miércoles que los concejales de La Fresneda «nunca» le han planteado su inquietud por el exceso de parque eólicos en el Matarraña. Lo ha hecho en un acto en Teruel, en el que ha realizado la firma del convenio por el cual el Gobierno aragonés inyectará 40.000 euros al CV Teruel en concepto de promoción turística de Aragón, asegurando los recursos para regresar a la competición europea en 2021.

A preguntas de los periodistas sobre lo sucedido en La Fresneda Aliaga ha señalado que los concejales remitieron la información cuando ya habían comunicado al Ayuntamiento su intención de abandonar la disciplina del partido y pasar a ser concejales no adscritos. El presidente del PAR ha mostrado «su sorpresa» por las acusaciones que los concejales realizaron a través del duro comunicado remitido el pasado lunes, mediante el cual entre otras cosas denunciaron «la absurda masificación de parques eólicos». Ha indicado incluso que tuvo una reunión telemática con alcaldes y concejales del Matarraña y «nadie le preguntó» por la instalación de parque eólicos.»Unos estamos trabajando y otros no hacen más que poner palos en las ruedas. A mi nadie me ha preguntado y eso que de energía eólica algo sé», ha recalcado.

Sobre la posición que tiene el PAR sobre las renovables, Aliaga, ha asegurado que se «apoyarán aquellos parques que cumplan con la legalidad». «Si hay un proyecto que es bueno para la comunidad que sean los ciudadanos de ahí los que opinen. Estas discusiones no se producen en los órganos del partido», ha enfatizado.

La crisis del Partido Aragonés en la provincia de Teruel se ha visibilizado no solo en el caso de los concejales de La Fresneda; también en el acuerdo que los diputados provinciales críticos alcanzaron con Ciudadanos en la institución al margen del partido. Ante esta situación Aliaga ha sido categórico. «En el partido hay mucha gente, alcaldes, concejales en todas las comarcas que se están dejando la piel. Me quedo con los que trabajan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Los demás sobran».

El Congreso previsto para los días 23 y 24 de octubre será una «oportunidad de debate y diálogo» indicaron a su vez fuentes de la Ejecutiva. En él estará representado «todo el territorio». La Comisión Organizadora estará integrada por 13 miembros representantes: cuatro por la provincia de Teruel, cuatro por Zaragoza y cuatro por Huesca, además del representante de los jóvenes del PAR. Arturo Aliaga no ha aclarado si se presentará a la reelección. Todo dependerá, ha insistido, como evolucione su salud.