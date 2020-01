La asociación Ranetas de Alcañiz se disuelve tras 20 años de cultura

La asociación Ranetas de Alcañiz anunció este jueves su disolución después de casi 20 años dinamizando la vida cultural del Bajo Aragón organizando todo tipo de eventos abiertos al público y agradeció el apoyo de todas las personas que han colaborado con ellos en todos los proyectos que han llevado a cabo en el territorio. Su actividad en estas dos décadas ha sido muy amplia con la celebración de conciertos, exposiciones, los festivales de cortos y de realidad virtual, Retro Alcañiz, charlas de series, fanzines, cursos, audiciones y viajes.

En estos casi 20 años también han editado y distribuido material musical, «fanzinero» y cortos; y han apoyado a los grupos musicales en la búsqueda de conciertos y asesoramiento. Asimismo, han colaborado con diversos festivales de la provincia a nivel organizativo, agenda de difusión, web y gestión de redes sociales.

Arduo trabajo

En un comunicado hecho público en su perfil de Facebook explican que para llevar a cabo toda esta labor es necesaria una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para la que se necesitaría, como mínimo, una persona a jornada completa durante todo el año trabajando para la asociación Ranetas sin contar con el personal imprescindible para organizar cada evento.

«Todos los actos llevan muchas horas de trabajo al margen de lo que se ve y a ello se le suma lo que no sale en los carteles como la agenda, asesoramiento a grupos, festivales, entidades… y al final esto no es una empresa productora sino que lo hacemos por afición. No cobramos e invertimos nuestro tiempo, salud, material propio y los escasos 1.200 y 1.500 euros que recaudamos de cuotas al año», apuntan desde Ranetas.

Otros «se animarán»

También aseguran que están convencidos de que otras personas, colectivos e instituciones se animarán a seguir organizando actividades.

En su caso, ahora quieren «descansar» y poder acudir a ver actividades tranquilamente y no «pelearse con las instituciones de turno para sacar las cosas adelante, dejar de recibir cientos de emails, llamadas y compromisos».