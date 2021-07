La Asociación Solidaridad con Cuba analiza la realidad de la isla en una charla en Alcañiz

Bajo el título ‘Cuba, una mirada desde adentro’, la Asociación Solidaridad con Cuba’ ofreció en la tarde-noche del martes una charla coloquio en Alcañiz. La organizó la Asociación Camilo Cienfuegos Aragón-Cuba junto con Izquierda Unida Alcañiz con el fin de analizar la situación y su repercusión en los grandes medios de comunicación. Janet Cotarelo, cubana residente en España, fue la ponente. Acaba de regresar de Cuba donde pasó unas semanas de vacaciones y donde le sorprendió el conflicto.

Cotarelo explicó la situación dada al confluir el bloqueo desde Estados Unidos y las medidas adoptadas por la pandemia. Tras sortear la crisis sanitaria el año pasado, las cifras de contagios se han disparado en Cuba. «La situación no se podría explicar ni en pocas palabras ni en pocos minutos», dijo. «Sí se puede decir que está muy complicada ahora mismo porque se han unido dos escenarios: las nuevas medidas de Estados Unidos con ese embargo que nos está presionando desde hace 60 años, y la pandemia que si ha golpeado a grandes países de este lado del mar con tantos recursos, ¿qué quedará en un pequeño archipiélago que vive del turismo?», se preguntó. «Evidentemente, el embargo no ayuda al no tener recursos, al no tener turismo no hay divisas y hay cosas que no se pueden comprar y otras que no están permitidas al país, así que, ha confluido todo y la situación ha detonado en algo que yo no llamaría conflicto social si no un reajuste», añadió.

Cotarelo denunció que las imágenes e informaciones difundidas no se correspondan con la realidad y que en más de una ocasión se trate de noticias falsas. «A pesar de que dicen que en Cuba no hay democracia ni libertad de expresión, las primeras marchas fueron de trabajadores y personas que estaban diciendo al gobierno que había algo que resolver e incluso que había que aunar esfuerzos. Los medios sólo se estaban centrando en lo que estaba pasando y en estas marchas se colaron también personas de una supuesta oposición que no existe sino que está todo instrumentado y organizado desde Estados Unidos, les guste más o les guste menos pero es así», lamentó.

Aseguró que en la actualidad, la situación «se ha logrado contener». «Las noticias que tengo ahora de mi familia es que está todo tranquilo, la gente está trabajando en su día a día. Claro que hay colas y escasez de medicamentos que cuando hay son muy caros, y también hay toque de queda porque las cifras de la pandemia son escalofriantes. Es la realidad de Cuba, no son ningunas vacaciones, pero hay cosas que se están diciendo que no son verdad», concluyó.

La charla congregó a una quincena de personas en el Liceo y también se retransmitió a través de redes sociales. Cotarelo estuvo acompañada por José María Martínez, miembro de la Asociación y quien fue durante años el coordinador de Izquierda Unida en la provincia de Teruel.