PRESURA visibiliza el modelo de los Multiservicios Rurales de Teruel y reflexiona sobre el impacto del periodismo local

La IV Feria Nacional de la Repoblación, Presura 2026, ha arrancado en Burgos y, desde este viernes, está ejerciendo de altavoz del medio rural y los pueblos. Desde la provincia de Teruel, en la primera jornada, la Cámara de Comercio turolense y el Grupo de Comunicación LA COMARCA trasladaron las necesidades y oportunidades del territorio, así como las actuaciones que están ayudando a desarrollar la provincia.

Los Multiservicios Rurales han sido el eje de la participación de la Cámara de Comercio en este foro, en el que participa desde su primera edición. La entidad ha trasladado este modelo, que se ha implementado en más de 115 municipios de la provincia desde 2003 y que está destinado a garantizar servicios básicos, impulsar la actividad económica y contribuir al mantenimiento de la población en los pueblos más pequeños.

La presentación de la Cámara se desarrolló el viernes en el espacio Ágora, donde la entidad ha explicado el funcionamiento de una red que combina actividades comerciales, hostelería, turismo y otros servicios esenciales para los vecinos. El proyecto se sustenta en la colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Diputación de Teruel, los ayuntamientos y los emprendedores locales, una fórmula que permite adaptar cada establecimiento a las necesidades de su municipio.

Un impulso para los pueblos

Más allá del acceso a productos y prestaciones básicas, los Multiservicios Rurales se han consolidado como espacios de encuentro y dinamización social, tal y como señaló María Parrilla, técnico en Desarrollo Territorial y Comercio Interior de la Cámara. Estos establecimientos contribuyen a mantener la vida cotidiana de los pueblos, generan oportunidades laborales y favorecen que sus habitantes puedan desarrollar proyectos personales y profesionales sin abandonar el medio rural.

Uno de los principales objetivos de la participación de la entidad ha sido compartir el conocimiento acumulado durante más de dos décadas, con el propósito de que otras entidades puedan conocer, adaptar e implantar este sistema en sus respectivos territorios. Para facilitar esa transferencia de experiencias, la Cámara de Teruel ha contado con un estand durante toda la feria, desde el que los asistentes han podido informarse sobre el funcionamiento del proyecto, las posibilidades de implantación y el acompañamiento que ofrece la institución.

Los medios de comunicación como agentes imprescindibles

Por su parte, la directora de contenidos de LA COMARCA, Eva Defior, también participó en la mesa redonda «Ciencia en el territorio. Del laboratorio al paisaje», un espacio de reflexión sobre el conocimiento y su vinculación con el medio rural, en el que compartió debate con profesionales del periodismo, la investigación y la divulgación, entre ellos Laura García Rojas, periodista de RTVE, y Antonela Brianese, portavoz del grupo de rural proofing ambiental.

La directora ha destacado el ejemplo de LA COMARCA, único medio de comunicación multiplataforma de Aragón fuera de las capitales de provincia, con 40 años de historia y una plantilla de 23 profesionales que trabajan desde el Bajo Aragón para informar a través del periódico, la radio y los canales digitales.

La periodista reivindicó el papel de los medios locales como «notarios de la realidad del país», capaces de mantener vivo el interés ciudadano por los asuntos que afectan directamente a sus comunidades y de hacer universal lo local. Destacó especialmente la responsabilidad ética que implica informar desde el conocimiento profundo del entorno y de sus protagonistas, siendo conscientes del impacto que cada noticia puede tener sobre las personas.

(De izda a dcha). Roberto L.; Laura García, Antonela Brianese y Eva Defior./ L.C.

Un fin de semana de "crear puentes"

Asimismo, defendió que el mundo rural ha superado hace tiempo los estereotipos que lo presentan exclusivamente desde la despoblación, las carencias o el victimismo. Frente a esa imagen, reivindicó territorios llenos de talento, iniciativas y personas valiosas que quieren construir su propio futuro y contribuir al desarrollo del conjunto del país.

En este sentido, apostó por reforzar las alianzas entre territorios, tender puentes con el mundo urbano y reivindicar desde la colaboración el valor de los pueblos, su capacidad de innovación y su aportación a la sociedad.

Sinergias con otras entidades

La Cámara de Teruel coincidió en este sentido y destacó la oportunidad que supone Presura para estrechar relaciones con otras organizaciones vinculadas al desarrollo rural, conocer iniciativas que podrían trasladarse a la provincia y explorar nuevas fórmulas de colaboración para afrontar los retos económicos de los pequeños municipios. Por ello, es de especial importancia el stand que están atendiendo en la feria durante todo el fin de semana.

Stand de Cámara de Comercio en la feria nacional./ L.C.

Además del puesto de la Cámara, representantes de la institución turolense han mantenido un encuentro de trabajo con la Cámara de Comercio de Burgos para intercambiar experiencias, poner en común proyectos y estudiar nuevas vías de cooperación. La reunión ha contribuido a consolidar una relación que ambas entidades consideran estratégica para impulsar iniciativas de desarrollo económico y empresarial en los territorios rurales.

Asimismo, la feria ha propiciado una nueva vía de colaboración con la Cámara de Comercio de Cáceres, especialmente centrada en el relevo empresarial. Se trata de uno de los principales desafíos de los pequeños municipios, donde la jubilación de los titulares de comercios, empresas y establecimientos de servicios puede provocar el cierre de negocios y la consiguiente pérdida de actividad económica y oportunidades de empleo.

El mantenimiento de estos negocios resulta fundamental no solo para conservar puestos de trabajo, sino también para asegurar que los habitantes de los municipios rurales sigan teniendo acceso a servicios y oportunidades de emprendimiento, ha señalado la entidad. De este modo, el relevo empresarial se plantea como otra herramienta para combatir la despoblación y garantizar la continuidad de la vida económica de los pueblos.

La participación en Presura refuerza una de las principales líneas de actuación que desarrolla la Cámara de Teruel junto con la Diputación Provincial de Teruel: compartir conocimientos, establecer alianzas y facilitar la transferencia de soluciones adaptadas a las necesidades del medio rural. Además, la experiencia de los Multiservicios Rurales pone de manifiesto las posibilidades de la colaboración público-privada, el acompañamiento a los emprendedores y la adaptación de la oferta comercial y de servicios a las características de cada localidad para afrontar los problemas derivados de la despoblación.

Ponencia 'Ciencia en el territorio. Del laboratorio al paisaje'./ L.C.

Ciencia, vivienda, emprendimiento y gestión forestal en las jornadas

Desde su inauguración, la Feria ha reunido durante sus dos primeras jornadas distintas mesas redondas, debates y presentaciones centrados en los principales retos del medio rural. La despoblación, el emprendimiento, la vivienda, la sostenibilidad, la recuperación del patrimonio y los servicios esenciales han protagonizado buena parte de las actividades, junto con una ruta carreteril.

La primera jornada abordó la importancia de la ciencia y la investigación para el desarrollo de los pueblos, la agricultura ecológica, el relevo generacional en las empresas rurales y las oportunidades de emprendimiento femenino. También se presentaron experiencias de recuperación patrimonial, como la rehabilitación de la iglesia de Fuenteodra y los proyectos de vivienda de Ventosa, además de iniciativas vinculadas al ecoturismo, las artes escénicas, la inclusión social y la conservación de la memoria oral.

La segunda jornada ha puesto el foco en la prevención de incendios, la gestión forestal y la ganadería extensiva, con debates sobre la necesidad de mantener la actividad agroganadera y reconocer su contribución al cuidado del paisaje. Las ponencias también han abordado las comunidades energéticas, la ciencia ciudadana, la lucha contra la soledad no deseada, los bosques terapéuticos, la movilidad sostenible y las dificultades de acceso a la vivienda.

La programación ha incluido además conversaciones sobre las políticas contra la despoblación, la participación de las comunidades locales en las decisiones que afectan a sus territorios y la necesidad de generar oportunidades para los jóvenes. Investigadores, representantes institucionales, emprendedores y asociaciones han compartido proyectos desarrollados en distintos puntos de España, con el objetivo de intercambiar experiencias y soluciones aplicables a los pequeños municipios.

Presura todavía continúa con más programación y participación de la provincia de Teruel. Rosa María Cueva, presidenta de la Comunidad de Regantes de Montalbán, participa este sábado en la mesa ‘El oro azul de los pueblos’, dedicada a la gestión del agua, junto a expertos como Enrique Navarro, del Instituto Pirenaico de Ecología. Por su parte, María Navarro Uriel, vicepresidenta de Luco Energía, abordará el papel de las comunidades energéticas rurales. La representación aragonesa se completa con Miguel Martínez Tomey, Luis Antonio Sáez, de la Universidad de Zaragoza, y Ana Santidrián, de Biela y Tierra.